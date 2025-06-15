Чим обов’язково потрібно підживити моркву, щоб виросла великою і солодкою: копійчаний рецепт

Такого простого підживлення ви ще не використовували

Урожай, на жаль, не завжди тішить надлишком. Тим більше, що погода 2025 року була дуже примхливою та негативно вплинула на українські посіви. Тому зараз важливо постаратися виростити на своїй ділянці велику овочеву здобич.

Деякі дачники ставлять собі питання, як отримати більше великої та солодкої моркви. Справа не лише у догляді за рослиною, а й у регулярних добривах. Про секретну підгодівлю розповіли в prostoway.

Чим і як підживити моркву: рецепт

Добриво готують із подрібненої кропиви:

наповніть нею половину відра і залийте водою;

додайте дріжджовий настій — просто розчиніть 10 г сухих дріжджів у 1 літрі теплої води, додайте 2 столові ложки цукру та залиште суміш на 2 години;

далі влийте настій у відро з кропивою, накрийте кришкою і залиште на бродіння на дві доби.

Підживлення застосовують у розведеному вигляді — на 10 літрів води додають 100 мл засобу і поливають грядки з морквою. Її з дріжджами краще вносити три рази за сезон і дотримуватися рівних проміжків між обробками.

Доглядати цього сезону слід за всіма культурами. Раніше ми писали, чим обприскати кабачки для кращого врожаю.