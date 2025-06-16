Був депутатом "Батьківщини" і мав сутичку з Саакашвілі: куди зник ексміністр внутрішніх справ Аваков
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Він вже не займається політикою кілька років
Арсен Аваков — відомий український політик вірменського походження, який чи не найдовше був головою Міністерства внутрішніх справ України. Він очолював відомство протягом 7 років. Пізніше чиновник пішов із великої політики та майже не з'являється у публічному просторі, як і ексголова СБУ Ігор Смєшко.
"Телеграф" нагадає, якою була діяльність Авакова у політиці, чим він запам'ятався і куди зник.
Що відомо про Арсена Авакова
Майбутній політик народився у 1964 році у Баку. Його батько був військовослужбовцем, тож у 1966 році родина переїхала в Україну. Здобув освіту у Харківському політехнічному інституті за фахом інженер-системотехнік. Певний час працював у цьому виші.
Упродовж 3 років Аваков був інженером у Всесоюзному науково-дослідницькому інституті охорони вод. У 1990 році він заснував акціонерне товариство "Інвестор", а через 2 роки — комерційний банк "Базис".
У 2002 році Арсен увійшов у виконавчий комітет Харківської міської ради. Був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка під час президентських виборів у 2004 році.
У 2005 Аваков очолив Харківську облдержадміністрацію і водночас склав повноваження Голови наглядової ради АТ "Інвестор" й АКБ "Базис". Також його обрали до Ради партії "Наша Україна".
У 2006 році Аваков став депутатом Харківської облради V скликання і увійшов у комісію з питань бюджету. У 2009 році його обрали головою Харківської обласної організації "За Україну!".
У 2010 році за ініціативи Юлії Тимошенко Авакова призначили головою Харківської обласної організації партії "Батьківщина". Пізніше чиновнику висловили недовіру як голові облдержадміністрації, тож він подав у відставку.
Після цього політик взяв участь у виборах мера Харкова, але програв Геннадію Кернесу. Пізніше прокуратура Харківщини порушила кримінальну справу проти політика за статтею "перевищення влади та службових повноважень". Водночас його оголосили у розшук. Тоді чиновник перебував в Італії. Він попросив закрити проти нього справу через відсутність складу злочину.
У 2012 році Аваков став народним депутатом від "Батьківщини". Після повалення режиму Януковича його призначили міністром внутрішніх справ в уряді Арсенія Яценюка. Згодом раптово вбили одного із координаторів "Правого сектора" Олександра Музичка. Після цього лідер організації Дмитро Ярош вимагав відставки Авакова та арешту винних у його вбивстві. На що політик відповідав, що "приймає виклики бандитів".
"Якщо якісь бандити погрожують міністрові, я цей виклик приймаю і готовий прийняти будь-який виклик, тому що така моя посада. І надалі моя позиція буде досить жорстка до бандитів, до тих, хто зі зброєю в руках порушує порядок", – зазначав Аваков щодо вбивства Олександра Музичка.
У 2015 році Аваков мав сутичку з очільником Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі. Останній назвав політика злодієм, на що той кинув у нього склянку. У 2016 році Арсен вдруге став очільником МВС, цього разу — в уряді Володимира Гройсмана.
До діяльності Авакова на посаді голови МВС ставлення було неоднозначним в Україні. Нерідко громадяни влаштовували акції, під час яких вимагали відставки чиновника. Це відбувалося на тлі резонансних справ: убивства поліцією Кирила Тлявова, убивства активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета. У 2021 році Аваков подав у відставку.
Де зараз Арсен Аваков
Після початку вторгнення росіян політик поширює світлини у фейсбуці, на яких показує, що допомагає українській армії. У вересні 2022 року він зазначив, що продає колекційне вино, кошти з якого спрямує на берці для військових.
У квітні 2024 року стало відомо, що колишній міністр почав бізнес у Карпатах. Його інвестиційна фірма "Форсайт Інвест" придбала ТОВ "Карпатські золоті горішки", яке займається вирощуванням лісових горіхів. Це відбувається у Хустському районі на території майже 900 гектарів. Цікаво, що компанія Авакова вважається однією з найбільших в Україні з вирощування горіхів.
Політик продовжує поширювати дописи з допомогою ЗСУ. В одному із останніх дописів ексміністр поширював підтримку журналісту Віталію Портникову, який зіштовхнувся з атакою хейтерів.
В останньому дописі Аваков назвав президента Франції Макрона "фундаментальним". Також він написав: "Хай живе Франція".
Зараз Аваков нічого не постить на своїй сторінці у фейсбуці. Водночас юрист Клим Братківський з'ясував, що колишній міністр пише відгуки про вино у застосунку Vivino.
Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла колишня народна депутатка від "Батьківщини" Олександра Кужель. Колись вона агітувала за Януковича.