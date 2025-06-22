Не забудьте подкормить этим малину: ягоды будут большими и сладкими

Есть вещества, которые улучшат плодоношение ягод

Малина считается одной из самых популярных ягод в Украине благодаря большому количеству витаминов и сладкому вкусу. Для того чтобы собирать крупные и сочные плоды, нужно вовремя подкармливать ягоды некоторыми средствами. Также мы рассказывали, как можно заработать на малине, если она растет на вашем участке.

Кусты малины теряют много питательных веществ во время плодоношения. Поэтому нужно вовремя их удобрять. Издание Prosto.way подготовило несколько вариантов наиболее эффективных удобрений для малины.

Когда вы заметили ягоды на кустах – самое время их подкармливать. Удобрения должны содержать калий и азот. Помощными для малины станут 15 граммов сульфат калия и 5-7 граммов мочевины. Вместо них может подойти и комплексное цветочное удобрение. Важно, чтобы в составе калия и азота содержалось больше фосфора в 3-4 раза. Вещества разбавляют 10 литрами воды.

Урожай малины, фото Freepik

Эффективным для малины будет удобрение в виде янтарной кислоты. Следуйте пропорции: 3-5 граммов на 10 литров воды. Аминокислоты также будут способствовать более быстрому усвоению веществ.

Также малину можно подкормить комплексным удобрением для клубники. Для этой ягоды оно также будет полезно, ведь туда входят следующие микроэлементы: азот, фосфор, цинк, медь, калий, бор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защитить клубнику от гниения. Сделайте это, чтобы не потерять урожай.