Може повністю знищити грядки: як боротися з капустянкою на городі

Тільки один її вид може злякати людину зі слабкими нервами

Потужні щелепи, підземний спосіб життя і значний апетит роблять капустянку одним з найнебезпечніших шкідників на дачі. Вона підгризає коріння розсади, ушкоджує бульби та може повністю знищити грядки. Але впоратися з нею можна, якщо знати, як.

"Телеграф" зібрав кілька способів її знищення, проте спочатку розберемося, що то за "звір".

Хто така капустянка і чому її бояться городники

Капустянка — велика комаха довжиною до 8 см, схожа на гібрид цвіркуна і крота. Живе в грунті, риє ходи, виходить назовні вночі. Особливо небезпечна весною і на початку літа, коли активно харчується молодими рослинами та відкладає яйця.

Самки можуть відкласти до 300 яєць за сезон. Личинки розвиваються під землею, відразу починають харчуватися корінням і протягом кількох тижнів перетворюються на повноцінних шкідників.

Де шукати капустянку і як розпізнати її присутність

Ознаки появи капустянки на ділянці:

підкопані та зів’ялі рослини без видимих причин;

ходи та отвори в землі діаметром близько 1 см;

нори завглибшки до 10 см;

звуки, схожі на стрекотіння цвіркунів, увечері (самці "співають", залучаючи самок).

Найчастіше капустянка зустрічається на вологих, удобрених гноєм, ділянках, любить пухкий і теплий грунт.

Методи боротьби з капустянкою

1. Механічні пастки

Гнойові купки. Капустянка обожнює гній, тому, розкидавши його купки по ділянці, можна зробити пастки. Через кілька днів зберіть їх і спалить — усередині можуть виявитися шкідники.

Банки з пивом чи медом. Вкопайте скляні банки врівень із землею і налийте трохи пива або компоту, що забродив — запах приваблює шкідника. Також використовують банки, зсередини намащені медом. Суть у тому, що капустянка не зможе вибратися з банки.

2. Інші народні засоби

Хлібні кульки із сіркою. Злегка змочений водою чорний хліб скочують у кульки, в які встромляють сірники сірчаними головками всередину. Після того як хліб розм’якшиться, сірники виймають, а кульки ділять на дрібні частини та розкладають у ходи капустянки або по городу.

Розчин мила або нашатирного спирту. Суміш нашатирного спирту з водою (4 столові ложки на 10 літрів води) виливають у нори. Також використовують розчин 10 г господарського мила або 50 г прального порошку на відро води. Третій варіант — капнути в хід олії, після чого залити туди воду зі шланга. У всіх цих випадках капустянка виповзає на поверхню, де її можна зібрати та знищити.

3. Біологічні методи

Природні вороги. На ділянки варто залучати їжаків, шпаків і граків — вони охоче їдять капустянку. Не дарма сільські жителі підгодовують їжачків, які у деякі двори щодня приходять на вечерю.

Нематоди та гриби. У продажу є препарати на основі ентомопатогенних грибів або нематод, які проникають у тіло шкідника та знищують його зсередини.

4. Хімічні засоби

Приманки з отрутою. У продажу є великий вибір інсектицидів, які найчастіше додають до провареного зерна або бобів з соняшниковою олією і закладають у ходи. Деякі городники закладають отруєну приманку при перекопуванні, посадці розсади та прополюванні.

Гелі та розчини. Застосовуються точково – строго за інструкцією та у захисному одязі. Це крайній захід, особливо поблизу овочів.

Мінус використання хімії полягає в тому, що можуть постраждати птахи чи інші тварини, яких ви зовсім не хотіли знищувати.

Чи можна позбутися капустянки назавжди?

Повністю викорінити капустянку з ділянки практично неможливо, особливо якщо поблизу є покинуті городи, компостні ями або сирі місця. Але регулярна профілактика, глибоке перекопування, своєчасне знищення кладок та комбінування методів допомагають значно скоротити її чисельність та врятувати врожай.

Особливо ефективне чергування пасток, біологічних препаратів та агротехнічних прийомів. А головне — уважність: чим раніше ви помітите шкідника, тим простіше буде впоратися з ним.

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