Может полностью уничтожить грядки: как бороться с капустянкой в огороде

Только один ее вид может испугать человека со слабыми нервами

Мощные челюсти, подземный образ жизни и внушительный аппетит делают капустянку одним из самых опасных вредителей на даче. Она подгрызает корни рассады, повреждает клубни и может полностью уничтожить грядки. Но справиться с ней можно — если знать, как.

"Телеграф" собрал несколько способов ее уничтожения, однако сначала разберемся, что это за "зверь".

Кто такая капустянка и почему её боятся огородники

Капустянка, или медведка, — крупное насекомое длиной до 8 см, похожее на гибрид сверчка и крота. Живёт в почве, роет ходы, выходит наружу ночью. Особенно опасна ранней весной и в начале лета, когда активно питается молодыми растениями и откладывает яйца.

Самки могут отложить до 300 яиц за сезон. Личинки развиваются под землей, сразу начинают питаться корнями и в течение нескольких недель превращаются в полноценных вредителей.

Где искать капустянку и как распознать её присутствие

Признаки появления медведки на участке:

подкопанные и увядшие растения без видимых причин;

ходы и отверстия в земле диаметром около 1 см;

норы глубиной до 10 см;

звуки, похожие на стрекотание сверчков, в вечернее время (самцы "поют", привлекая самок).

Чаще всего капустянка встречается на влажных, удобренных навозом участках, любит рыхлую и теплую почву.

Методы борьбы с медведкой

1. Механические ловушки

Навозные кучки. Капустянка обожает навоз, поэтому, разбросав его кучки по участку, можно сделать ловушки. Через несколько дней соберите их и сожгите — внутри могут оказаться вредители.

Банки с пивом или медом. Вкопайте стеклянные банки вровень с землёй и налейте немного пива или забродившего компота — запах привлекает вредителя. Также используют банки, изнутри намазанные медом. Суть в том, что медведка не сможет выбраться из банки.

2. Другие народные средства

Хлебные шарики с серой. Слегка смоченный водой черный хлеб скатывают в шарики, в которые втыкают спички серными головками внутрь. После того как хлеб размягчится, спички вынимают, а шарики делят на мелкие части и раскладывают в ходы медведки или по огороду.

Раствор мыла или нашатырного спирта. Смесь нашатырного спирта с водой (4 столовые ложки на 10 литров воды) выливают в норы. Также используют раствор 10 г хозяйственного мыла или 50 г стирального порошка на ведро воды. Третий вариант – капнуть в ход растительного масла, после чего залить туда воду из шланга. Во всех этих случаях медведка выползает на поверхность, где ее можно собрать и уничтожить.

3. Биологические способы

Естественные враги. На участки стоит привлекать ежей, скворцов и грачей — они охотно едят капустянку. Не зря сельские жители подкармливают ежиков, которые в некоторые дворы ежедневно приходят на ужин.

Нематоды и грибы. В продаже есть препараты на основе энтомопатогенных грибов или нематод, которые проникают в тело вредителя и уничтожают его изнутри.

4. Химические средства

Приманки с ядом. В продаже есть большой выбор инсектицидов, которые чаще всего добавляют к проваренному зерну или бобам с подсолнечным маслом и закладывают в ходы. Некоторые огородники закладывают отравленную приманку при перекопке, посадке рассады и прополке.

Гели и растворы. Применяются точечно — строго по инструкции и в защитной одежде. Это крайняя мера, особенно вблизи овощей.

Минус использования химии состоит в том, что могут пострадать птицы или другие животные, которых вы совсем не хотели уничтожать.

Можно ли избавиться от капустянки навсегда?

Полностью искоренить медведку с участка практически невозможно, особенно если поблизости есть заброшенные огороды, компостные ямы или сырые места. Но регулярная профилактика, глубокая перекопка, своевременное уничтожение кладок и комбинирование методов помогают значительно сократить её численность и спасти урожай.

Особенно эффективно чередование ловушек, биологических препаратов и агротехнических приёмов. А главное — внимательность: чем раньше вы заметите вредителя, тем проще будет с ним справиться.

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