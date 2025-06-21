Неймовірні скелі та водоспади. Де в Україні знаходиться унікальний Буцький каньйон

Тут можна влаштувати кемпінг і не тільки

В Україні чимало мальовничих та унікальних місць для відпочинку. Одним з таких точно можна вважати Буцький каньйон в Черкаській області.

"Телеграф" розповість, де він знаходиться, що в ньому особливого та скільки коштує відпочинок. Зауважимо, що в Україні є багато каньйонів, але цей точно вартий уваги.

Буцький каньйон знаходиться на річці Тікич в селі Буки. Він вважається одним з наймальовничіших, адже має круті схили заввишки понад 30 метрів та швидкі водоспади. Окрім того, тут була збудована одна з найперших гідроелектростанцій України. Її створили в кінці 20–х років і вона могла заживити електроенергією чотири села. Наразі від цієї електростанції залишилися одні руїни, адже після розпаду СРСР приміщення розікрали.

Буцький каньйон

Скелі Буцького каньйону

Зруйнована електростанція

Також на каньйоні є відома скеля Лисакова, з якої туристи полюбляють пірнати у воду. Назву цій скелі дали на честь козака Лисака, який боровся з турками й героїчно загинув. Дехто навіть вбачає в ній риси людини.

Українці полюбляють відпочивати влітку на цьому каньйоні, адже тут є місце і для кемпінгу, і для альпінізму та скелелазіння, а також бази відпочинку. Аби насолодитись красою Буцького каньйону туристи можуть орендувати байдарки та посплавляти вздовж скель.

Буцький каньйон

Водоспад у Буцькому каньйоні

Як добратися

Буцький каньйон знаходиться у Черкаській області і дістатись до нього можна як громадським, так і власним транспортом.

Як доїхати на власному авто: з Києва їхати приблизно 190 км, десь 3 години. Треба прямувати трасою Н01 (Київ — Обухів — Корсунь-Шевченківський — Городище), потім орієнтуватися на Маньківку та Буки. І вже біля села Буки розкидається каньйон.

Як доїхати громадським транспортом: з Києва можна поїхати автобусом "Київ-Маньківка" або "Київ-Тальне", які мають зупинку біля каньйону у селі Буки. Якщо прямуєте з Черкас, то можна обрати автобус "Черкаси – Монастирище" або "Черкаси-Умань" через Буки.

Буцький каньйон на карті

Буцький каньйон

Буцький каньйн, скелі

Скільки коштує відпочинок

Вхід на територію Буцького каньйону безкоштовний, але за парковку авто біля нього треба буде заплатити 20-50 грн. Для проживання можна обрати бази відпочинку чи кемпінг. Якщо йдеться про оренду житла, то розцінки наступні:

Економваріанти: від 400–600 грн/доба за кімнату.

за кімнату. Середній рівень: 800–1200 грн/доба.

Комфортний рівень: 1500–2500 грн/доба.

Вартість оренди катамарана, човна чи каяка становить приблизно 150-300 грн за годину. Групова екскурсія — 300-500 грн. Також є змога відвідати фотозони чи взяти урок лазання по скелях. Вартість харчування у закладах складає десь 150-300 грн за людину

Виходить, що один день відпочинку на двох на Буцькому каньйоні становитиме 500-1500 грн без проживання або до 4 тисяч з проживанням у вихідні. Однак можна добряче зекономити облаштувавши кемпінги чи взявши їжу з собою.

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