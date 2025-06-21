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Неймовірні скелі та водоспади. Де в Україні знаходиться унікальний Буцький каньйон

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Буцький каньйон в Черкаській області Новина оновлена 21 червня 2025, 11:00
Буцький каньйон в Черкаській області. Фото Колаж "Телеграфу"

Тут можна влаштувати кемпінг і не тільки

В Україні чимало мальовничих та унікальних місць для відпочинку. Одним з таких точно можна вважати Буцький каньйон в Черкаській області.

"Телеграф" розповість, де він знаходиться, що в ньому особливого та скільки коштує відпочинок. Зауважимо, що в Україні є багато каньйонів, але цей точно вартий уваги.

Буцький каньйон знаходиться на річці Тікич в селі Буки. Він вважається одним з наймальовничіших, адже має круті схили заввишки понад 30 метрів та швидкі водоспади. Окрім того, тут була збудована одна з найперших гідроелектростанцій України. Її створили в кінці 20–х років і вона могла заживити електроенергією чотири села. Наразі від цієї електростанції залишилися одні руїни, адже після розпаду СРСР приміщення розікрали.

Буцький каньйон
Буцький каньйон
Скелі Буцького каньйону
Скелі Буцького каньйону
Зруйнована електростанція
Зруйнована електростанція

Також на каньйоні є відома скеля Лисакова, з якої туристи полюбляють пірнати у воду. Назву цій скелі дали на честь козака Лисака, який боровся з турками й героїчно загинув. Дехто навіть вбачає в ній риси людини.

Українці полюбляють відпочивати влітку на цьому каньйоні, адже тут є місце і для кемпінгу, і для альпінізму та скелелазіння, а також бази відпочинку. Аби насолодитись красою Буцького каньйону туристи можуть орендувати байдарки та посплавляти вздовж скель.

Буцький каньйон
Буцький каньйон
Водоспад у Буцькому каньйоні
Водоспад у Буцькому каньйоні

Як добратися

Буцький каньйон знаходиться у Черкаській області і дістатись до нього можна як громадським, так і власним транспортом.

Як доїхати на власному авто: з Києва їхати приблизно 190 км, десь 3 години. Треба прямувати трасою Н01 (Київ — Обухів — Корсунь-Шевченківський — Городище), потім орієнтуватися на Маньківку та Буки. І вже біля села Буки розкидається каньйон.

Як доїхати громадським транспортом: з Києва можна поїхати автобусом "Київ-Маньківка" або "Київ-Тальне", які мають зупинку біля каньйону у селі Буки. Якщо прямуєте з Черкас, то можна обрати автобус "Черкаси – Монастирище" або "Черкаси-Умань" через Буки.

Буцький каньйон на карті
Буцький каньйон на карті
Буцький каньйон
Буцький каньйон
Буцький каньйн, скелі
Буцький каньйн, скелі

Скільки коштує відпочинок

Вхід на територію Буцького каньйону безкоштовний, але за парковку авто біля нього треба буде заплатити 20-50 грн. Для проживання можна обрати бази відпочинку чи кемпінг. Якщо йдеться про оренду житла, то розцінки наступні:

  • Економваріанти: від 400–600 грн/доба за кімнату.
  • Середній рівень: 800–1200 грн/доба.
  • Комфортний рівень: 1500–2500 грн/доба.

Вартість оренди катамарана, човна чи каяка становить приблизно 150-300 грн за годину. Групова екскурсія — 300-500 грн. Також є змога відвідати фотозони чи взяти урок лазання по скелях. Вартість харчування у закладах складає десь 150-300 грн за людину

Виходить, що один день відпочинку на двох на Буцькому каньйоні становитиме 500-1500 грн без проживання або до 4 тисяч з проживанням у вихідні. Однак можна добряче зекономити облаштувавши кемпінги чи взявши їжу з собою.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні знаходиться замок "розпусної королеви". Там тримали цілий гарем чоловіків.

Теги:
#Черкаська область #Туризм #Куди поїхати #Де відпочити #Буцький каньйон