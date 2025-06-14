Врятувати врожай буряка допоможуть кілька секретів

Три причини, чого в буряка жовтіє листя та як боротися з проблемами

Поки українці висівають новий буряк, щоб він гарно лежав зиму, раніше висаджені посіви цього овочу страждають. В мережі жаліються — листя буряка сохне, жовтіє та скручується.

Причин цьому може бути кілька, від шкідників до проблем із поливом. "Телеграф" розбере три поширені причини, та як врятувати врожай.

Неправильний полив

Поливати буряки потрібно 1-2 рази на тиждень приблизно 15 літрів води на квадратний метр. Якщо спека або полив більш рідкісний — потрібно збільшувати кількість води, якщо ж сонця і тепла немає — скоротити. Важливо поливати так, щоб вода не попадала на листя та стебла. Вона має бути не холодною та бажано відстояною.

Нестача поживних речовин

Буряк — не найвибагливіший до ґрунтів, але якщо його не підживлювати, доброго врожаю не буде. Підживлювати буряк потрібно 2–3 рази за сезон:

Перша підгодівля — на етапі двох листків: коров’як (1:8) або пташиний послід (1:12) у воді.

Друга — коли бадилля починає змикатись: сухі органічні добрива з калієм і фосфором.

Третя — під час плодоношення: рідкий розчин деревної золи (1:10).

Корисно також додавати сольову підживку — 1 столова ложка солі на 10 літрів води. Натрій вносять на початку і в кінці літа. Якщо листя стає дрібним, видовженим і жовтіє — це, ймовірно, азотне голодування. Але й з азотом не переборщіть — буряк не любить крайнощів. Уникайте хімії та свіжого гною — вони можуть зробити коренеплоди непридатними для їжі.

Чим хворіє буряк

Якщо проблема не у добривах чи поливі, може статись, що знадобиться хімічна обробка. Деяких хвороб не вилікувати, наприклад жовтяниці, коли середня та нижня частина листя жовтіє. Уникнути її допоможе тільки профілактика.

Пожовтіння листя може викликати несправжня борошниста роса. Потім вони скручуються та вкриваються нальотом. Її викликає грибок, який любить сильну вологість та прохолоду — таких умов потрібно уникати. Уражені рослини треба видалити, а здорові можна обробити фунгіцидами. Як фунгіцид також часто використовують бордоську рідину — водний розчин вапна та мідного сульфату. Також обробляють насіння.

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