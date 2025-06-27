Не пропустіть цей момент. Дачники назвали дві ознаки, що настав час викопувати часник

Якщо пропустити момент, врожай може загинути

Досвідчені городники розповіли, як зрозуміти, що настав час викопування часнику. Якщо не зробити цього вчасно, головки можуть розпастися, смакові якості часнику погіршаться.

Якщо залишити часник в землі, коли він вже дозрів, може початися вторинний ріст. Також може розвитися сіра гниль, яка може знищити весь урожай.

Як зрозуміти, що настав час викопувати часник

Те, що час збирати часник настав, можна зрозуміти по листю, що засихає. Коли три нижніх листки засохли, а четвертий також майже сухий, значить прийшов час збирати врожай, розповіли на Facebook-сторінці "Затятий дачник".

Ще одна ознака зрілості часнику — стрілки. Зазвичай їх зрізають, але деякі городники спеціально залишають одну "контрольну стрілку". Стрілки на часнику спочатку закручені, в міру зростання рослини їхнє стебло випрямляється. Коли воно стає повністю пряме — часник треба викопувати.

Що треба зробити перед викопуванням часнику

Хоча б за два тижні, а можна й раніше, перед викопуванням треба припинити полив часнику. Якщо не зробити цього, врожай може згнити під час зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити часник — він потребує кількох підгодівель протягом зростання. Це не лише зробить головки великими, але й підвищить їх якість та стійкість до хвороб.