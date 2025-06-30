Щоб не залишитися без врожаю яблук та груш: просто зробіть це на початку липня

Одна хвора рослина може знищити весь сад

На початку липня садівники ризикують залишитись без врожаю яблук та груш. І причиною цього може стати небезпечний грибок, який активізувався після весняних дощів. Ця хвороба може знищити плодові дерева за лічені тижні, якщо не вжити термінових заходів.

Джерелом зараження для груш стають певні види хвойних рослин, а для яблунь — звичайний лісовий ялівець. Спори грибка легко переносяться вітром на великі відстані, тому навіть віддалені хвойні можуть становити загрозу.

Збудник перезимовує в тканинах хвойних дерев, чекаючи теплої погоди. З приходом весни він утворює яскраві помаранчеві нарости, які виробляють мільйони нових спор.

Заражені ялівці та інші хвойні покриваються характерними бурими опуклостями. Ці утворення стають справжніми фабриками для розмноження патогену. Вітер розносить спори на листя плодових дерев, де хвороба проявляється яскравими жовтими плямами з чорними крапками. Уражене листя швидко жовтіє і опадає, сильно ослаблюючи дерево. Але найгірше те, що грибок цей використовує яблука та груші як проміжних господарів.

Як виглядає іржа на хвойних рослинах

Найефективніший спосіб зупинити епідемію — повне видалення хворого хвойного дерева з ділянки. Якщо рослина має особливу цінність, можна спробувати радикальне обрізання всіх уражених гілок до здорової деревини.

Однієї обрізки недостатньо для боротьби зі стійким грибком. Потрібна багаторазова обробка системними фунгіцидами, які проникають всередину рослини.

Обприскування проводять і для хвойних, так і плодових дерев. Пропуск навіть однієї обробки може звести нанівець всі зусилля.

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