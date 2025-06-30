Чтобы не остаться без урожая яблок и груш: просто сделайте это в начале июля

Одно больное растение может уничтожить весь сад

В начале июля садоводы рискуют остаться без урожая яблок и груш. И причиной этого может стать опасный грибок, активизировавшийся после весенних дождей. Эта болезнь может уничтожить плодовые деревья за считанные недели, если не принять срочные меры.

Источником заражения для груш становятся определенные виды хвойных растений, а для яблонь — обычный лесной можжевельник. Споры грибка легко переносятся ветром на большие расстояния, поэтому даже отдаленные хвойные могут представлять угрозу.

Возбудитель перезимует в тканях хвойных деревьев в ожидании теплой погоды. С приходом весны он образует яркие оранжевые наросты, производящие миллионы новых спор.

Зараженные можжевельники и другие хвойные покрываются характерными бурыми выпуклостями. Эти образования становятся подлинными фабриками для размножения патогена. Ветер разносит споры на листья плодовых деревьев, где болезнь проявляется яркими желтыми пятнами с черными точками. Пораженные листья быстро желтеют и опадают, сильно ослабляя дерево. Но хуже всего то, что этот грибок использует яблоки и груши как промежуточных хозяев.

Как выглядит ржавчина на хвойных растениях.

Самый эффективный способ остановить эпидемию – полное удаление больного хвойного дерева с участка. Если растение имеет особую ценность, можно попробовать радикальную обрезку всех пораженных ветвей до здоровой древесины.

Одной обрезки недостаточно для борьбы со стойким грибком. Нужна многократная обработка системными фунгицидами, проникающими внутрь растения.

Опрыскивание производят и для хвойных, так и плодовых деревьев. Пропуск даже одной обработки может свести на нет все усилия.

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