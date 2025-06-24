Не повірите, доки не застосуєте. Огірки від кліща допоможе врятувати "бабусин" спосіб

Павутинний кліщ може знищити огірки за лічені дні

Цибулеве лушпиння врятує огірки від павутинного кліща. Це один із найпоширеніших шкідників огірків, особливо у теплих і сухих умовах, а вилікувати рослини можна без хімії.

Як проявляється павутинний кліщ на огірках

світлі плями на листі

пожовтіння, підсихання та скручування листків

тонка павутинка з нижнього боку листка

уповільнення росту рослини, зниження врожаю

Листя огірків, вражені павутинним кліщем

Якщо не рятувати рослини при перших ознаках ураження, павутинний кліщ може буквально знищити їх за короткий час. Тому, як тільки помітили пожовтіння листя огірків, треба приготувати настій з цибулевого лушпиння, розповідає Telegram-канал "Дім та присадибна ділянка".

Як приготувати настій з цибулевого лушпиння для захисту огірків від павутинного кліща

На 10 літрів води треба покласти 200 грамів лушпиння з цибулі. Настояти 4-5 днів та процідити.

Як використовувати

Отриманим настоєм обприскувати листя огірків. Важливо обробляти також нижню частину листя, бо саме там розмножується шкідник. Необхідно провести три обробки із проміжком у п'ять днів.

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