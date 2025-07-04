Ця кислота врятує ваші помідори від загибелі: коли її потрібно використовувати і як не переборщити

Застосовуйте її, коли пожовтіє листя або деформуються плоди

Добрива відіграють важливу роль у городництві, особливо при вирощуванні помідорів. Наприклад, борна кислота є джерелом мікроелемента, що забезпечує повноцінне зростання та плодоношення рослин.

Бор впливає розвиток томатів, беручи участь у ключових процесах: синтезі хлорофілу, розподілі клітин, формуванні квітів і плодів, пише actualno. Його дефіцит найчастіше виникає в умовах посухи та проявляється такими ознаками:

хлороз і пожовтіння молодого листя;

всихання та деформація листя, а також їх передчасне опадання;

пригнічений ріст верхівок та надмірний розвиток бічних пагонів;

деформація плодів та відсутність зав’язування плодів;

відмирання верхівок пагонів та некроз кори.

Борна кислота погано розчиняється в холодній воді, тому перед застосуванням воду краще підігріти до 70-80 °C. Потім у теплу воду додають потрібну кількість кислоти і ретельно розмішують. Отриманий концентрат розбавляють холодною водою до 10 літрів. Розведення потрібно проводити в суху, безвітряну погоду і краще ввечері. Обробляти помідори можна у період формування квіткових бутонів, на початку цвітіння та під час плодоношення.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рецепт розчину: 10 г борної кислоти на 10 літрів води. Розчин потрібно наносити методом обприскування, але уникати потрапляння на саме листя та стебла.

Варто попередити, що надлишок бору може спричинити передчасне дозрівання, скорочення терміну зберігання плодів та опіки на листі. Тому з цією кислотою намагайтеся дотримуватися вищевказаних порад. Раніше ми писали, що робити з посинілим листям томатів.