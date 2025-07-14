Нагадує оазис посеред поля: відпочивальники заполонили "Вінницькі Гаваї" (відео)

Зараз там ніде яблуку впасти

Могилівський кар’єр на Вінничині — справжня українська блакитна лагуна неподалік від міста, як і Черепашинецький кар'єр, яку місцеві називають "Вінницькими Гаваями". Це затоплений гранітний кар’єр із кришталево чистою водою, який просто вражає своєю красою. Зараз там багато відпочивальників через спеку.

Зараз на пляжі кар’єру повний аншлаг, попри те, що сьогодні понеділок. Приваблює ця водойма людей і зовнішнім виглядом, і чистотою води, і облаштованою територією.

Відео "забитих" пляжів поділився місцевий Телеграм-канал "Труха. Вінниця". Можна помітити, що біля водойми просто ніде яблуку впасти.

В чому особливість кар’єру в Могилівці

Колись це місце було ділянкою для видобування граніту, а потім кар’єр наповнився джерельною водою. Територія облаштована для комфортного відпочинку — є три пляжі, один із яких піщаний, а два мають глинистий підхід. Також є волейбольний майданчик, вишка, з якою можна стрибати у воду, кафе, магазини та альтанки з мангалами.

Вхід на територію коштує 100 грн у будні та 150 у вихідні. Переночувати можна у наметах (є зона для кемпінгу). Для любителів водного транспорту тут є катамарани, які можна взяти в оренду, та інші розваги.

Як дістатися

З Вінниці вирушайте трасою Т0230 у напрямку села Якушинці. Далі прямуйте до села Могилівка. Відстань від Вінниці — приблизно 18-20 км.

Якщо ви подорожуєте громадським транспортом, до села Могилівка їздять автобуси з Вінницького Центрального автовокзалу. Із села можна дійти до кар'єру пішки.

Кар'єр у Могилівці схожий на оазис серед поля — кришталево чиста блакитна вода, навколо ліс, чисті пляжі, які оточують водойму. Тут ви точно гарно відпочинете і залишитеся задоволеними.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні знаходиться озеро Заньки, де дерева ростуть просто з дна. Там кришталева вода, чисті пляжі і це справжня знахідка як і для рибалок, так і для тих, хто хоче відпочити влітку.