Відпочивальники у Харкові перетворили озеро на звалище (фото)

Відпочивальників просять поважати працю комунальних робітників

Спека та сезон відпусток ведуть мешканців українських міст до найближчих водойм, аби відпочити, охолодитися від високих температур та набратися сил перед роботою. Втім, як виявилось, не всі українці уміють цінувати місця, в яких самі проводять час із задоволенням.

Увагу в мережі привернув стан території навколо Основ’янського озера в Харкові. Фото з місця опублікували Telegram-канали.

Основ'янське озеро у Харкові на карті

Там вказали, що навколо місця відпочинку стоїть чимало сміттєвих баків, однак люди все одно залишаються після себе купу відходів – що й видно на оприлюднених кадрах.

Сміття біля Основ'янського озера в Харкові

В дописі також повідомили, що за прибирання на ділянці відповідальна жінка похилого віку, якій вже більш як 80 років. Там також написали, що серед відпочивальників були жінки та діти.

Прибиральниця на Основ'янському озері в Харкові

"Я не знаю, звідки вони приїхали, але у Харкові так не заведено! Поважайте працю комунальників!", – дописали автори посту.

У коментарях користувачі розділилися у поглядах. Частина з них звинувачує неохайних відвідувачів у відсутності елементарної поваги: "Розкидають сміття ті, в кого немає совісті та поваги до чужої праці", – зазначили в одному з коментарів. Інші ж звертають увагу на системні проблеми: недостатню кількість або розміщення баків та культуру поводження з "нічийною" територією – "Безкоштовне – значить нікому не потрібне, а тому й занедбане", — наголосив один з коментаторів. Водночас інші наголошують: питання не в "прописці", а у вихованні, адже смітять як місцеві, так і приїжджі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Харкові привернула увагу дівчина з незвичними татуюваннями на ногах. Серед зображених портретів — обличчя двох колишніх мерів міста, а також серійного вбивці Андрія Чикатила.