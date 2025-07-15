Якщо штори не допомагають: дієвий лайфхак, як зробити кімнату прохолоднішою
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В умовах літньої спеки українці шукають прості й недорогі способи охолодити свої оселі. Один із найефективніших лайфхаків — звичайна фольга на вікнах, яка може знизити температуру в кімнаті на кілька градусів.
Фольга відбиває сонячні промені, не даючи теплу проникати всередину приміщення, як і інші плівки, які продаються в будматеріалах. Як її правильно наклеїти, розповів "Телеграф".
Що потрібно для цього лайфхаку
- Побутова фольга (чим товстіша — тим краще);
- Скотч (малярний або прозорий);
- Ножиці або канцелярський ніж;
- Лінійка чи рулетка для точного вимірювання.
Як правильно наклеїти фольгу на вікно
- Виміряйте розмір скла;
- Наріжте фольгу відповідного розміру;
- Закріпіть блискучою стороною назовні (вона має відбивати сонце);
- Приклейте фольгу по краях скотчем. Зробіть це якомога щільніше.
Такий лайфхак допоможе запобігти проникненню світла у кімнату, але у нього є один мінус — вдень в кімнаті буде темно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно наклеїти сонцезахисну плівку на вікна.