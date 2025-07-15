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Якщо штори не допомагають: дієвий лайфхак, як зробити кімнату прохолоднішою

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Фольга на вікна Новина оновлена 15 липня 2025, 16:53
Фольга на вікна. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей предмет є на вашій кухні

В умовах літньої спеки українці шукають прості й недорогі способи охолодити свої оселі. Один із найефективніших лайфхаків — звичайна фольга на вікнах, яка може знизити температуру в кімнаті на кілька градусів.

Фольга відбиває сонячні промені, не даючи теплу проникати всередину приміщення, як і інші плівки, які продаються в будматеріалах. Як її правильно наклеїти, розповів "Телеграф".

Що потрібно для цього лайфхаку

  • Побутова фольга (чим товстіша — тим краще);
  • Скотч (малярний або прозорий);
  • Ножиці або канцелярський ніж;
  • Лінійка чи рулетка для точного вимірювання.
Як заклеїти вікна
Який вигояд матиме фольга на вікнах

Як правильно наклеїти фольгу на вікно

  1. Виміряйте розмір скла;
  2. Наріжте фольгу відповідного розміру;
  3. Закріпіть блискучою стороною назовні (вона має відбивати сонце);
  4. Приклейте фольгу по краях скотчем. Зробіть це якомога щільніше.

Такий лайфхак допоможе запобігти проникненню світла у кімнату, але у нього є один мінус — вдень в кімнаті буде темно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно наклеїти сонцезахисну плівку на вікна.

Теги:
#Спека #Фольга #Лайфхак