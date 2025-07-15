Якщо штори не допомагають: дієвий лайфхак, як зробити кімнату прохолоднішою

Цей предмет є на вашій кухні

В умовах літньої спеки українці шукають прості й недорогі способи охолодити свої оселі. Один із найефективніших лайфхаків — звичайна фольга на вікнах, яка може знизити температуру в кімнаті на кілька градусів.

Фольга відбиває сонячні промені, не даючи теплу проникати всередину приміщення, як і інші плівки, які продаються в будматеріалах. Як її правильно наклеїти, розповів "Телеграф".

Що потрібно для цього лайфхаку

Побутова фольга (чим товстіша — тим краще);

Скотч (малярний або прозорий);

Ножиці або канцелярський ніж;

Лінійка чи рулетка для точного вимірювання.

Який вигояд матиме фольга на вікнах

Як правильно наклеїти фольгу на вікно

Виміряйте розмір скла; Наріжте фольгу відповідного розміру; Закріпіть блискучою стороною назовні (вона має відбивати сонце); Приклейте фольгу по краях скотчем. Зробіть це якомога щільніше.

Такий лайфхак допоможе запобігти проникненню світла у кімнату, але у нього є один мінус — вдень в кімнаті буде темно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно наклеїти сонцезахисну плівку на вікна.