Если шторы не помогают: действенный лайфхак, как сделать комнату прохладнее
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Этот предмет есть на вашей кухне
В условиях летней жары украинцы ищут простые, и недорогие способы охладить свои дома. Один из самых эффективных лайфхаков — обычная фольга на окнах, которая может снизить температуру в комнате на несколько градусов.
Фольга отражает солнечные лучи, не давая теплу проникать внутрь помещения, как и другие пленки, которые продаются в стройматериалах. Как ее правильно наклеить, рассказал "Телеграф"
Что нужно для этого лайфхака
- Бытовая фольга (чем толще – тем лучше);
- Скотч (малярный или прозрачный);
- Ножницы или канцелярский нож;
- Линейка или рулетка для точного измерения.
Как правильно наклеить фольгу на окно
- Измерьте размер стекла;
- Нарежьте фольгу соответствующего размера;
- Закрепите блестящей стороной наружу (она должна отражать солнце);
- Приклейте фольгу по краям скотчем. Сделайте это как можно плотнее.
Такой лайфхак поможет предотвратить проникновение света в комнату, но у него есть один минус – днем в комнате будет темно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно наклеить солнцезащитную пленку на окна.