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Если шторы не помогают: действенный лайфхак, как сделать комнату прохладнее

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Фольга на окна Новость обновлена 15 июля 2025, 16:53
Фольга на окна. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот предмет есть на вашей кухне

В условиях летней жары украинцы ищут простые, и недорогие способы охладить свои дома. Один из самых эффективных лайфхаков — обычная фольга на окнах, которая может снизить температуру в комнате на несколько градусов.

Фольга отражает солнечные лучи, не давая теплу проникать внутрь помещения, как и другие пленки, которые продаются в стройматериалах. Как ее правильно наклеить, рассказал "Телеграф"

Что нужно для этого лайфхака

  • Бытовая фольга (чем толще – тем лучше);
  • Скотч (малярный или прозрачный);
  • Ножницы или канцелярский нож;
  • Линейка или рулетка для точного измерения.
Как заклеить окна
Какая выгода будет иметь фольга на окнах

Как правильно наклеить фольгу на окно

  1. Измерьте размер стекла;
  2. Нарежьте фольгу соответствующего размера;
  3. Закрепите блестящей стороной наружу (она должна отражать солнце);
  4. Приклейте фольгу по краям скотчем. Сделайте это как можно плотнее.

Такой лайфхак поможет предотвратить проникновение света в комнату, но у него есть один минус – днем в комнате будет темно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно наклеить солнцезащитную пленку на окна.

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#Жара #Фольга #Лайфхак