Если шторы не помогают: действенный лайфхак, как сделать комнату прохладнее

Этот предмет есть на вашей кухне

В условиях летней жары украинцы ищут простые, и недорогие способы охладить свои дома. Один из самых эффективных лайфхаков — обычная фольга на окнах, которая может снизить температуру в комнате на несколько градусов.

Фольга отражает солнечные лучи, не давая теплу проникать внутрь помещения, как и другие пленки, которые продаются в стройматериалах. Как ее правильно наклеить, рассказал "Телеграф"

Что нужно для этого лайфхака

Бытовая фольга (чем толще – тем лучше);

Скотч (малярный или прозрачный);

Ножницы или канцелярский нож;

Линейка или рулетка для точного измерения.

Какая выгода будет иметь фольга на окнах

Как правильно наклеить фольгу на окно

Измерьте размер стекла; Нарежьте фольгу соответствующего размера; Закрепите блестящей стороной наружу (она должна отражать солнце); Приклейте фольгу по краям скотчем. Сделайте это как можно плотнее.

Такой лайфхак поможет предотвратить проникновение света в комнату, но у него есть один минус – днем в комнате будет темно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно наклеить солнцезащитную пленку на окна.