Народився у Луганську, але поховали у Москві: як виглядає могила автора пісні "Вместе весело шагать" Матусовського

Матусовський був військовим журналістом

Сьогодні, 16 липня, минають 35-ті роковини з дня смерті радянського поета і перекладача творів Тараса Шевченка Михайла Матусовського. Він є автором слів до треків "С чего начинается Родина?", "Вместе весело шагать", "На безымянной высоте". Матусовський помер у 74 роки у 1990 році. Нещодавно ми розповідали про смерть легендарного українського композитора Ігоря Поклада.

"Телеграф" розповідав, що відомо про кар'єру Матусовського, як він помер і де його поховали.

Що відомо про Михайла Матусовського

Матусовський народився 1915 року в Луганську в єврейській сім'ї. Його батько був фотографом, а мати — домогосподаркою. Михайло навчався у будівельному технікумі в Луганську, після чого пішов працювати на завод. У той час він почав писати вірші, які друкували у місцевих газетах і журналах.

Протягом року Матусовський навчався в Донецькому інституті народної освіти. Навчання не закінчив і переїхав до Москви. Там він здобував освіту в інституті філософії, літератури та історії імені Чернишевського.

Михайло Матусовський вчився у Москві, фото з мережі

Під час Другої світової війни Матусовський служив військовим кореспондентом. Тоді ж здобув ступінь кандидата філологічних наук, захистивши дисертацію без фізичної присутності. Після війни Михайло видав збірки віршів і пісень: "Улица мира" (1951), "Всё, что мне дорого" (1957), "Стихи остаются в строю" (1958).

Михайло Матусовський був військовим кореспондентом, фото з мережі

Найпопулярнішими піснями, до яких луганчанин написав слова, стали "С чего начинается Родина?", "Вместе весело шагать", "На безымянной высоте". Також Матусовському належить авторство багатьох віршів до різних фільмів. Їх налічується понад 50:

"Солнце светит всем";

"Песня летит по свету";

"Каждый вечер в одиннадцать";

"Фронт без флангов";

"Близкая даль";

"Время выбрало нас".

Михайло Матусовський написав десятки віршів, фото з мережі

У 1977 році поета нагородили Державою премією СРСР. Також він став володарем кількох орденів, пов'язаних з професійною діяльністю під час війни.

Могила Михайла Матусовського

Поета не стало у 1990 році, коли йому було 74. Ймовірно, смерть настала з природних причин. Його поховали на Кунцевському цвинтарі біля доньки Олени. Поету та його рідній людині встановили один пам'ятник на двох, який складається з двох частин.

Пам'ятник Михайлу Матусовському, фото з мережі

На одному боці вказані його прізвище, ім'я, по батькові та роки життя і смерті, а на іншому — ті ж дані доньки. Меморіал має лаконічний вигляд і стоїть на гранітній плиті. Цікаво, що на сонці пам'ятник переливається малиновим відтінком. На могилі також насаджені квіти.

Матусовський похований у Москві, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила поета Максима Рильського. Його вірші сучасники вчать і сьогодні.