Меланія Трамп відмовила Зеленській у зустрічі: чи бачилися вони раніше і які у них стосунки (фото)

Олена Зеленська хотіла обговорити з Меланією Трамп звільнення українських дітей, яких вивезла Росія

Факти:

Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп у Нью-Йорку буде лише символічною — радники назвали її "зустріччю ввічливості".

Зеленська хотіла обговорити тему українських дітей, яких Росія вивезла до РФ, але офіційних переговорів не заплановано.

Перші леді знайомі ще з 2019 року, з першої каденції Трампа.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілись на 80-й Генасамблеї ООН. Їхні перші леді побачаться, але символічно. Радник Меланії Трамп наголосив, що це зустріч "ввічливості" на теренах Генасамблеї.

Олена Зеленська неодноразово хотіла зустрітися з Меланією Трамп, зокрема для того, щоб поговорити про звільнення та повернення тисяч дітей, яких Росія викрала та вивезла в РФ. Радник Меланії зазначив, що "нічого офіційного немає" і "предметної розмови не заплановано".

Зусилля Меланії Трамп щодо повернення українських дітей варті уваги, ще у серпні під час зустрічі Трампа та Володимира Путіна вона передала російському президенту листа згадуючи "темряву" навколо дітей. Під час відвідин Трампа в тому ж місяці, Зеленський передав звернення від своєї дружини Меланії Трамп. Дружина американського президента на Генасамблеї провела зустріч дружин світових лідерів, де оголосила про створення коаліції з питань добробуту дітей. Нагадаємо, Трамп на цьому заході суттєво змінив риторику щодо України.

Олена Зеленська та Меланія Трамп: знайомство без дружби

Перші леді України та США знайомі ще з 2019 року, ще з першої каденції Трампа. Вони бачились на офіційному заході, організованому Трампами.

Чета Зеленських на офіційному прийомі, організованому президентом США та першою леді

Зеленська оцінювала стосунки, як позитивні, однак нетривалі, адже президентом став Байден. Зеленська запрошувала Меланію Трамп на саміт перших леді та джентльменів, однак та не приїхала. Зеленську та Трамп часто порівнювали через схожий стиль одягу.

Стиль Зеленської і Трамп вважали схожим

Раніше "Телеграф" розповідав, що про викрадених Росією дітей Володимир Зеленський також розмовляв зі спецпредставником США Кітом Келлогом на Молитовному сніданку. Келлог в промові згадав про зусилля перших леді у цьому питанні.