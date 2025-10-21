Трамп різко відповів репортеру про війну в Україні

Трамп прокоментував закінчення війни Росії проти України

Днями президент США Дональд Трамп мав двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе. Під час пресконференції один із репортерів запитав у Трампа про припинення війни в Україні.

Кореспондент поцікавився у президента США, чому він не допоможе Україні завершити війну, натякнувши на передачу зброї: "Ви — наймогутніша людина на землі. Чому б вам просто не дати Україні закінчити цю війну завтра?". Про це пише Irish Star.

Реакція Трампа на запитання про війну в Україні була різкою. Політик відповів журналісту, чи усвідомлює він, про що питає: "Ну, якщо ви щось знаєте про те, що говорите".

Трамп дав пресконференцію 20 жовтня, фото Getty Images

Репортер відповів, що розуміє своє питання, натомість президент США обірвав його: "Я не думаю, що ви це робите". Трамп зазначив, що Росія і Україна ведуть перемовини щодо закінчення війни, додавши, що "все трохи складніше". Також він ствердив, що якщо країни не досягнуть угоди, тоді "багато людей заплатять велику ціну".

Трамп заявив, що перемовини Росії та України є складними, фото Getty Images

Окрім цього, Трамп висловив сумніви, що Україна може виграти у війні з Росією. Однак він не відкинув такого варіанту подій: "Я не думаю, що вони це зроблять, але вони все одно можуть його виграти. Всяке може статися".

