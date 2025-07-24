Поросла зарослями и стала заброшенной: как выглядит сейчас могила олимпийской чемпионки Полины Астаховой

В последние годы гимнастка не появлялась на публике и жила довольно скромно

Украинская гимнастка Полина Астахова стала многократной олимпийской чемпионкой, получив 10 медалей. Среди них — 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Спортсменки не стало в 68 лет и ее похоронили в Киеве. Она тренировала гимнастку Лилию Подкопаеву, которая впоследствии победила на Олимпийских играх в Атланте.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера Астаховой, о ее достижениях и где ее похоронили.

Что известно о Полине Астаховой

Астахова родилась в 1935 году в Днепропетровске. Со временем семья переехала в Донецк. Там Полина заинтересовалась гимнастикой, когда впервые увидела соревнования по этому виду спорта. Там она тренировалась в клубе "Шахтер" под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Смирнова.

За особую грацию на Западе Астахову называли "русской березкой", поскольку тогда для граждан других стран СССР ассоциировался с Россией. А на олимпийском турнире в Риме итальянские журналисты именовали ее Мадонной.

Полина Астахова на Олимпиаде в Токио в 1964 году, фото Getty Images

В 1954 году Полина впервые приняла участие в чемпионате СССР и сразу попала в союзную сборную. На Олимпиаде, состоявшейся в том же году, украинка стала чемпионкой в командном зачете, будучи самой молодой участницей от СССР.

На Олимпиаде в Риме Астахова потеряла 1 балл после падения из бревна в одной из дисциплин. Тогда она выиграла золото в составе команды, серебро в свободных упражнениях и бронзу в абсолютном зачете. Несмотря на это, неудача разочаровала гимнастку, и она некоторое время не выступала.

Полина Астахова стала выдающейся олимпийской чемпионкой, фото Getty Images

Читайте также:

В 60-х годах Астахова возобновила участие в соревнованиях. За карьеру гимнастке удалось завоевать 10 медалей на Олимпийских играх, в том числе 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. Она дважды побеждала на Чемпионатах мира и трижды на Чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Ее мастерством увлекались советские деятели Никита Хрущев, Леонид Брежнев и даже кубинский лидер Фидель Кастро.

Астахова завоевала в течение карьеры немало медалей, фото Getty Images

В 1972 году Астахова завершила профессиональную карьеру и стала тренером Украинской сборной в СССР. В 2002 году она вошла в Международный зал гимнастической славы. В последние годы Полина жила в Киеве, на проспекте Победы.

Астахова была тренером, фото из сети

Ее дочь Елена рассказывала, что спортсменка страдала тяжелой формой бронхиальной астмы. Она пользовалась дыхательным препаратом и покупала дорогое лекарство. Полина даже была вынуждена продать свои медали, чтобы покрыть расходы по лечению. После того, как у нее взяли 2 медали чиновники из спорткомитета и не отдали, она не хотела просить о помощи. В последние годы жизни Астахова жила на маленькую пенсию.

"Мама решила продать свои олимпийские награды, когда у нее началась тяжелая форма бронхиальной астмы. Перед нами встал выбор: медали или мама? Необходимо было пройти курс лечения дорогими препаратами. Я пыталась ее поддержать морально, уговаривала не продавать награды. Но это было бесполезно", — отметила Елена.

Могила Полины Астаховой

Гимнастки не стало в 68 году из-за сердечного приступа. Это произошло в 2005 году. Астахову похоронили на Байковом кладбище, на участке № 49б. Ей установили большой черный мемориал, на котором изобразили гимнастку во время выполнения упражнения на бревне. А сбоку авторы монумента воспроизвели лебедя, символизирующего вечный полет.

Мемориал Астаховой, фото из сети

Памятник Астаховой, фото из сети

В июле 2025 года на Youtube-канале "Винтажный блогер" Владислав Тимошенко показал, какой сейчас выглядит могила Астаховой. За местом захоронения олимпийской чемпионки никто не ухаживает — оно поросло сорняками и кустарниками. Совсем скоро за зарослями не будет видно памятника. Очевидно, сейчас никому нет дела до того, чтобы привести в порядок могилу легендарной гимнастки.

Могила Астаховой сейчас, скриншот из Youtube-канала "Винтажный блоггер"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен известный поэт Дмитрий Билоус. Его могила выглядит заброшенной.