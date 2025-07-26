Тотальна ізоляція та секретна робота. Які закриті міста були в Україні за часів СРСР

Чоловіки носили форму льотчиків, але працювали над іншими

За часи існування Радянського Союзу було створено чимало закритих та засекречених міст, і деякі з них були на території України. Люди тут жили в тотальній ізоляції та підписували зобов’язання про нерозголошення.

"Телеграф" розповість, які міста в Україні були закритими та чим там займались. Зауважимо, що деякі з них зберігали важливі державні таємниці.

Відомо, що на всій території СРСР налічувалось близько сотні закритих населених пунктів. Зазвичай вони були у лісах, горах та на малонаселених територіях. Влада докладала максимум зусиль, аби вони функціонували у своєму особливому режимі.

Макарів-1

Це місто було розташоване у лісовій глушині на межі Житомирської та Київської областей. Макарів називали оазисом достатку посеред тотального дефіциту в СРСР. Адже там місцеві жителі могли купати собі банани, ананаси, в той час, як решта країни мріяла про звичайну ковбасу. Звісно ж, це місто не було на жодній з карт, а чоловіки, які там працювали, носили форму льотчиків, стверджуючи, що ремонтують літаки. Однак насправді їх робота була пов'язана з ядеркою.

Макарів-1 з’явився у 1969 році. На його території було дві військові частини: перша — зберігала та ремонтувала ядерні боєголовки, друга – обслуговувала станцію сейсмічного контролю. Усі жителі міста підписували суворий документ про нерозголошення даних. При цьому у паспортах вказували лише прописку – Києво-Святошинський район, а випускники шкіл отримували московські атестати.

Це місто, як і усі закриті населені пункти, мало всю необхідну інфраструктуру – від дитячого садочка до залізничного вокзалу. Однак після розпаду СРСР Макарів швидко прикрили, а ядерну зброю вивезли до РФ.

Івано-Франківськ-16

Його називають одним з найзагадковіших об'єктів. Це місто досить добре збереглось, попри те, що його будівництво почали у 1950 році. Івано-Франківськ-16 був одним із найсекретніших об'єктів СРСР – "Об'єкт-711". Він служив центральною базою для зберігання ядерних боєприпасів.

Як зараз виглядає Івано-Франківськ-16

Це місто мало лише одну вулицю, але вся необхідна інфраструктура була — і госпіталь, і кінотеатр. Люди, які жили тут, працювали в середині міста, виїздити з нього було заборонено. Чоловіки, які працювали на секретних об'єктах носили форму пілотів, а над містом часом пролітали реактивні літаки. Для підкріплення легенди у місті навіть поставили списаний МІГ-21 як пам'ятник.

Після розпаду Союзу з Івано-Франківська-16 вивезли всі ядерні боєголовки та технічну документацію.

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