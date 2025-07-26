Тотальная изоляция и секретная работа. Какие закрытые города были в Украине во времена СССР

Мужчины носили форму лётчиков, но работали над другими

За время существования Советского Союза было создано немало закрытых и засекреченных городов, некоторые из них были на территории Украины. Люди здесь жили в тотальной изоляции и подписывали обязательство о неразглашении.

"Телеграф" расскажет, какие города в Украине были закрытыми и чем там занимались. Заметим, что некоторые хранили важные государственные тайны.

Известно, что по всей территории СССР насчитывалось около сотни закрытых населенных пунктов. Обычно они были в лесах, горах и малонаселенных территориях. Власти прилагали максимум усилий, чтобы они функционировали в своем особом режиме.

Макаров-1

Этот город был расположен в лесной глуши на границе Житомирской и Киевской областей. Макаров называли оазисом обилия среди тотального дефицита в СССР. Ведь там местные жители могли купать себе бананы, ананасы, в то время как остальная страна мечтала об обычной колбасе. Конечно же, этот город не был ни на одной из карт, а работавшие там мужчины носили форму летчиков, утверждая, что ремонтируют самолеты. Однако в действительности их работа была связана с ядеркой.

Макаров-1 появился в 1969 году. На его территории было две воинские части: первая — хранила и ремонтировала ядерные боеголовки, вторая — обслуживала станцию сейсмического контроля. Все жители города подписывали строгий документ о неразглашении данных. При этом в паспортах указывали только прописку – Киево-Святошинский район, а выпускники школ получали московские аттестаты.

Этот город, как и все закрытые населенные пункты, имел всю необходимую инфраструктуру – от детского сада до железнодорожного вокзала. Однако после распада СССР Макаров быстро прикрыли, а ядерное оружие вывезли в РФ.

Ивано-Франковск-16

Его называют одним из самых загадочных объектов. Этот город хорошо сохранился, несмотря на то, что его строительство начали в 1950 году. Ивано-Франковск-16 был одним из самых секретных объектов СССР – "Объект-711". Он служил центральной базой хранения ядерных боеприпасов.

Как сейчас выглядит Ивано-Франковск-16

Этот город имел только одну улицу, но вся необходимая инфраструктура была — и госпиталь, и кинотеатр. Люди, жившие здесь, работали внутри города, выезжать из него было запрещено. Мужчины, работавшие на секретных объектах, носили форму пилотов, а над городом временами пролетали реактивные самолеты. Для подкрепления легенды в городе даже был поставлен списанный МИГ-21 как памятник.

После распада Союза из Ивано-Франковска-16 были вывезены все ядерные боеголовки и техническая документация.

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