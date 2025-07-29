Проверил на прочность и пожалел: мужчина нашел неожиданное место для отдыха (видео)

Это был на самом деле не его день

В сети появилось курьезное видео, которое тайно снимали, наблюдая за мужчиной из окна. Можно предположить, что он ожидал кого-то во дворе и не знал, чем себя занять.

Забавные кадры опубликовал Telegram-канал "ХДніпро". Сначала герой ролика высморкался в пальцы, а потом заинтересовался шлагбаумом.

Мужчина с усилием нажал на перекладину, проверяя, выдержит ли она его вес. Когда ему показалось, что выдержит, он уселся сверху, но тут же перевернулся назад, ударившись головой об асфальт.

В результате шлагбаум оказался сломан, а герой ролика не стал уходить оттуда, устроившись неподалеку на бетонном бордюре. Он потирал голову, скорее всего, от боли после падения.

"Ни в коем случае не сбегать с места преступления", – прокомментировал автор видео. Стоит отметить, что бедолага, которого тайно снимали, почему-то все время оглядывался, как будто чувствовал что-то.

Осторожно! В ролике используется нецензурная лексика!

Ранее в сети завирусился очередной курьез из Одессы. На этот раз люди увидели, как электрокар Tesla заряжался прямо из квартиры. Видео уже набрало тысячи просмотров и немало шуток об одесском вайбе.