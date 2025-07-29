Сарана "з'їдає" села в Україні: величезні хмари з комах потрапили на відео

Шкідник продовжує лютувати

Сарана продовжує тероризувати Україну. У Запорізькій області вона перетворилася на справжнє лихо, бо знищує все на своєму шляху.

Telegram-канал "ЗаБор Запоріжжя" опублікував свіжі відео комах та наслідків їхнього нашестя. Місцевий мешканець показав поле кукурудзи, яке знищила сарана. Шкідники повністю з'їли листя, залишивши лише грубі частини стебел з початками. Виглядає поле моторошно та сумно.

Увага! Відео містять ненормативну лексику

На інших відео можна побачити величезні хмари сарани, яка переміщається у пошуках їжі. Комах дуже багато, вони загрожують буквально "з'їсти" село.

"З'їдять село… все з'їдять", — з болем каже чоловік.

Нашестя сарани в Україні — що відомо

Збільшення чисельності небезпечного шкідника спостерігається в кількох областях України, зокрема на півдні та південному сході. Масштабне нашестя сарани у Запорізькій області стало найбільшим за останні десятиліття. Проте комах фіксують на Київщині, Вінниччині тощо.

Сарана здатна за короткий термін винищувати цілі поля і в цьому її основна загроза. Людей сарана не кусає, проте у деяких можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі.

Аномальне розмноження сарани пов'язане з тим, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. Це створило ідеальні умови для розмноження. Звільнені від води території з вологими чагарниками стали справжнім інкубатором для личинок комахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сарана зжирає в першу чергу. Також ми писали, що посіяти на городі, щоб відлякати сарану.