Саранчей украинцев не напугать: в сети уже придумали как из нее приготовить паштет, снеки и не только

Насекомые на ужин: станет ли саранча "новым белком" в меню украинцев

Саранча атаковала Украину, однако ее здесь могут съесть — в сети появились рецепты, как готовить это насекомое. Сарана входит в рацион некоторых народов Азии и Африки. В частности, там саранча является источником белка.

Первоочередно нужно, чтобы саранча была собрана в чистых районах, где нет промышленности и не используются пестициды, отмечает Светлана Горкава. Указано, что женщина работает поваром в одной из гимназий столицы. Затем саранчу нужно промыть несколько раз и удалить крылья и ножки. Она также поделилась несколькими рецептами.

Классическая жареная саранча

Для нее нужна свежая или сушеная саранча, масло (можно использовать арахисовое), соль и специи по вкусу. Саранчу нужно жарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до 10 минут — она должна стать золотистой и хрустящей. После этого добавляют специи. Можно использовать как снек под напитки или подавать с рисом.

Саранча на индийский манер

Требуются: обработанная саранча, карри (заменяется кумином, куркумой и кориандром), чеснок, лук, имбирь, помидоры (томатная паста), растительное масло. Лук, имбирь, чеснок обжаривают, добавляют пасту карри или специи, затем саранчу и немного воды и томатов. Тушат.

Саранча-гриль на шпажках

Саранчу маринуют в смеси соевого соуса, чеснока, меда и чили, надевают на шпажки и готовят в гриле или духовке при 200 градусах 10-15 минут.

Также саранчу можно проварить в кипятке несколько минут и высушить в духовке. Так она сохранится на долго, но нужно держать в сухом месте.

Пользовательница Татьяна Марченко предлагает немного другой рецепт жареной саранчи из сети. После удаления крыльев и ножек саранчу промывают. В разогретое на сковороде масло дают измельченный чеснок, который жарят до золотистого цвета, затем дают саранчу и жарят 10-15 минут до золотистого цвета. Сверху можно добавить лимонный сок.

Саранча жареная, пример ресторанной подачи/Nowness

Ольга Бойко предлагает сначала обжарить саранчу в кипящем масле, а через 3 минуты добавить соевый соус. Саранчу советует выкладывать на полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Виктор Малей сомневается, что жареная саранча приживется в Украине из-за ее вида, но паштет может "зайти".

Паштет из саранчи

Нужны 450 граммов саранчи, луковицы, 2-3 зубчика чеснока, 250 граммов арахиса, 200 граммов подсолнечного масла, 50 граммов сливочного масла, соль, перец, специи. Саранчу обжаривают с луком и чесноком до хруста, сливают масло, толкут с арахисом и специями, затем добавляют сливочное масло и перемешивают до однородности. Через пару часов в холодильнике паштет будет готов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что саранча уже зафиксирована в западных областях Украины. Скорее всего, ее завезли фурами.