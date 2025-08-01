З Медовим Спасом! Барвисті привітання зі святом для рідних і близьких

Медовий Спас поєднує язичницькі та християнські звичаї

Медовий Спас — важливе релігійне свято, яке цього року відзначають 1 серпня. Цього дня християни вшановують святих мучеників Макавеїв і святять у храмах мед, мак і трави, висловлюючи вдячність Богу за дари природи.

Медовий Cпас вважається першим із трьох Спасів, адже окрім нього, є ще Яблучний та Горіховий. Свято поєднує християнську основу з народними традиціями, яке символізує збір урожаю меду і маку та підготовку до осені. Цього дня церква згадує Макавейських мучеників, які не прийняли язичництво та проявили вірність християнству.

Віряни традиційно йдуть на службу до церкви та несуть освячувати мед і "маковейчики", тобто букети з маку і трав. Потім їх зберігають вдома як оберіг. Віряни освячують зазвичай мед нового врожаю і вважається, що після Спаса він стає цілющим. Після літургії християни йдуть додому та частуються стравами з меду та маку.

З нагоди свята "Телеграф" підготував добірку картинок і листівок. Щоб привітати родину і близьких з Медовим Спасом, зберігайте на свої пристрої ці привітання та надсилайте їм. Рідним буде приємно отримати від вам увагу в цей день.

Картинки з Медовим Спасом

З Медовим Спасом і Маковієм

З Медовим Спасом

Медовий Спас 2025

Листівка з Медовим Спасом

Медовий Спас

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