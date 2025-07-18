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В Україні стався справжній потоп. Зруйновано переїзд, люди залишились без транспортного сполучення (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
На Прикарпатті через паводок зруйновано тимчасовий переїзд. Новина оновлена 18 липня 2025, 17:56
На Прикарпатті через паводок зруйновано тимчасовий переїзд.. Фото Колаж "Телеграфу"

Без доїзду залишаються близько 1000 мешканців

На Івано-Франківщині через сильний дощ рівень води річки Пробійна піднявся майже на 2 метри. Зруйновано тимчасовий переїзд.

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на слова голови Білоберізької сільської громади Дмитра Іванюка. За його словами, ще у 2023 році з ладу вийшов міст у Верховинському районі через річку Пробійну.

"У громаді зробили тимчасовий переїзд. Але через сильні дощі вода піднялась і зруйнувала цей тимчасовий переїзд. Річка піднялась майже на 2 метри", — сказав Іванюк.

Річка Пробійна на карті
Річка Пробійна на карті

Він додав, що не в перше паводок руйнує цей переїзд, таке трапляється досить часто за негоди. Наразі підтоплень житлових будинків немає

"Піднялись і Чорний, і Білий Черемоші (гірські річки — ред.), але критичної ситуації немає, метр маємо в запасі. Рятувальники працюють на місці. Вода зараз впала на пів метра, ще трішки і техніка зможе працювати", — запевнив голова громади.

Ситуація наразі контрольована, потреби у доставці продуктів для людей немає. У громаді є пішохідний прохід і працюють крамниці.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, через негоду у Верховинському районі три села залишились без транспортного сполучення. Без доїзду залишаються близько 1000 мешканців.

"Внаслідок проливних дощів підтоплено дорогу в селі Гринява, що призвело до тимчасового припинення транспортного сполучення з селами Грамотне, Стовпні та Пробійнівка Білоберізької територіальної громади", — йдеться у повідомленні.

Ліквідацію негоду зможуть почати лише, коли опуститься рівень води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно через сильні дощі Захід України "пішов під воду". Постраждало чимало населених пунктів.

Теги:
#Негода #Івано-Франківська область #Паводок