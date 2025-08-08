Рус

Українка не змогла потрапити на потрібний потяг — в УЗ вже розповіли про "квиткову рулетку"

Олена Руденко
Замість поїзда люди змушені їхати автобусами, що значно дорожче
Замість поїзда люди змушені їхати автобусами, що значно дорожче. Фото Колаж "Телеграф"

Безлад з продажем квитків триває

Купити квитки на поїзди в Україні зараз є справжнім квестом, що викликає шквал критики. Українка поділилася сумним досвідом та отримала відповідь "Укрзалізниці".

Світлана Махно розповіла на своїй Facebook-сторінці, що так і не змогла купити квитки на поїзд, хоча витратила на це годину. Вона закликала перевізника навести лад в онлайн-продажах квитків.

Їдемо автобусом. Втричі дорожче. І добре, що у мене є така можливість. Ілюстрацією могла би бути світлина розлюченої мене, але не буде. Просто фіксую для історії — за годину спроб, протягом яких всі квитки, які я обирала, "хтось вже купив" і "ви перебрали кількість спроб, спробуйте, будь ласка, пізніше" я вичерпала всі ліміти терпіння та виваженого і культурного словникового запасу, відтак купила квитки … на автобус

Світлана Махно

Що відповіли в Укрзалізниці

Перш за все, щиро вибачаємося за ваш досвід із цією квитковою "рулеткою". О 08:00 квитки відкриваються одночасно у всіх каналах продажу — і на сайті, і в застосунку, і в касах. У цей момент на систему одночасно заходять тисячі пасажирів, кожен із яких оновлює сторінку, намагаючись устигнути першим

Укрзалізниця

В УЗ наголосили, що система не віддає переваги жодному користувачу. Успіх залежить від швидкості кліків, стабільності інтернету та можливостей пристрою тих, хто купує квитки.

Розуміємо, як це прикро, коли кожен клік перетворюється на розчарування. І нам дійсно шкода, що цього разу вам довелося обирати інший вид транспорту

УЗ

Перевізник запевнив, що працює над покращенням сервісів з продажу квитків. Проте, зазначили у УЗ, є об'єктивні фактори їхньої нестачі:

  • під час війни саме залізниця несе основне навантаження, бо авіація не працює;
  • кількість рухомого складу обмежена, частина вагонів задіяна під військові, евакуаційні й гуманітарні рейси;
  • літній сезон — це пік перевезень, особливо в напрямках відпочинку чи транзиту.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дивні речі забувають українці у поїздах. В УЗ розповіли, як діяти, якщо ви щось забули у вагоні.

