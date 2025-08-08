Украинка не смогла попасть на нужный поезд - в УЗ уже рассказали о "билетной рулетке"

Беспорядок с продажей билетов продолжается

Купить билеты на поезда в Украине сейчас является настоящим квестом, вызывающим шквал критики. Украинка поделилась печальным опытом и получила ответ "Укрзализныци".

Светлана Махно рассказала на своей Facebook-странице, что так и не смогла купить билеты на поезд, хотя потратила на это час времени. Она призвала перевозчика навести порядок в онлайн-продажах билетов.

Едем на автобусе. Втрое дороже. И хорошо, что у меня есть такая возможность. Иллюстрацией могла бы быть фотография разъяренной меня, но не будет. Просто фиксирую для истории — за час попыток, в течение которых все билеты, которые я выбирала, "кто-то уже купил" и "вы перебрали количество попыток, попробуйте, пожалуйста, позже" я исчерпала все лимиты терпения и взвешенного и культурного словарного запаса, затем купила билеты… на автобус Светлана Махно

Что ответили в Укрзализныце

Прежде всего, искренне приносим извинения за ваш опыт с этой билетной "рулеткой". В 08:00 билеты открываются одновременно во всех каналах продаж — и на сайте, и в приложении, и в кассах. В этот момент на систему одновременно заходят тысячи пассажиров, каждый из которых обновляет страницу, пытаясь успеть первым Укрзализныця

В УЗ отметили, что система не отдает предпочтение ни одному из пользователей. Успех зависит от скорости кликов, стабильности интернета и возможностей устройства тех, кто покупают билеты.

Понимаем, как это досадно, когда каждый клик превращается в разочарование. И нам действительно жаль, что на этот раз вам пришлось выбирать другой вид транспорта УЗ

Перевозчик заверил, что работает над улучшением сервисов по продаже билетов. Однако, отметили в УЗ, есть объективные факторы их нехватки:

во время войны именно железная дорога несет основную нагрузку, потому что авиация не работает;

количество подвижного состава ограничено, часть вагонов задействована под военные, эвакуационные и гуманитарные рейсы;

летний сезон – это пик перевозок, особенно в направлениях отдыха или транзита.

