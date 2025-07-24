Забудете про шкідників і хвороби: один засіб врятує урожай помідорів

Захистити рослини від шкідників і хвороб можна народними засобами

Липень — пора активного догляду за овочами на городі та збору урожаю. Щоб потім смакувати великими та соковитими помідорами, важливо захистити рослини від шкідників і хвороб. Окрім цього, не забувайте про хороше добриво.

Користувач фейсбуку Валерій Рудаков поділився власним методом боротьби з шкідниками і хворобами на помідорах і огірках. Допоможе побороти гниль куркума, яка має антисептичну дію. До того ж у ній міститься велика кількість корисних речовин, що сприяє розвитку здорових плодів.

Здорові помідори, фото Freepik

Річ у тім, що через специфічний запах і смак шкідники не переносять куркуму. Вона містить куркумін, який відлякує "небажаних гостей", зокрема попелицю, трипсів та павутинних кліщів. Тому додавши її в землю, вони не будуть атакувати насадження. Також куркума є ефективною в профілактиці грибкових захворювань, таких як фітофтороз.

Як використовувати куркуму? Все дуже просто. Візьміть 2 чайні ложки речовини, 100 мілілітрів молока та розведіть у 1 літрі підігрітої води. Тоді можете переходити до обприскування помідорів. Повторювати обробку можна кожні 2 тижні.

Куркума, фото Freepik

Розчином з куркуми також поливають огірки та інші рослини. У 10 літрах води розводять 1 літр молока та 20 чайних ложок куркуми.

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