В Одесі відновили статую після обстрілу - її нове "обличчя" смішить до сліз (фото)

Згадали і Джоконду, і дружину президента Франції Макрона

У мережі завірусились фото відреставрованої статуї в готелі "Бристоль" в Одесі. Українців неабияк здивувала різниця між "до" та "після".

Відповідні фото поширюють місцеві пабліки. Зауважимо, що 31 січня 2025 року готель сильно постраждав внаслідок російської атаки.

Тоді сильні руйнування отримали не тільки приміщення та фасад, а й статую на вході у готель. Йдеться про статую молодої жінки. Внаслідок вибухів їй фактично відірвало обличчя. Наразі готель закритий і його відновлюють. Однак свіже фото оновленої статуї веселить та обурює українців.

Готель "Бристоль" статуя

Статуя до атаки

Адже на фото видно, що нове обличчя статуї у "Бристолі" досить сильно відрізняється від старого. Адже до прильоту, то була молода, тендітна дівчина з ніжними рисами обличчя. Зараз же скульптори не просто накинули їй пару років, а змінили риси на більш маскулінні та гострі. До того ж додали досить широку посмішку та друге підборіддя.

У коментарях користувачі вже жартують про те, хто ж міг стати прототипом для такого обличчя. Були і слова про те, що жінка тепер дуже схожа на першу леді Франції Бріджит Макрон. Хтось писав, що у статуї посмішка "майже як у Джоконди". Чимало людей зазначило, що статуя просто постаріла через стрес і життя в Одесі. Були думки і про те, що скульптор просто вирішив накинути статуї кілька років, але щось пішло не за планом.

