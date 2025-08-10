В Одессе восстановили статую после обстрела — ее новое "лицо" смешит до слез (фото)

Вспомнили и Джоконду, и супругу президента Франции Макрона

В сети завирусились фото отреставрированной статуи в гостинице "Бристоль" в Одессе. Украинцев изумила разница между "до" и "после".

Соответствующее фото распространяют местные паблики. Отметим, что 31 января 2025 отель сильно пострадал в результате российской атаки.

Тогда сильные разрушения получили не только помещение и фасад, но и статуя на входе в отель. Речь идет о статуе молодой женщины. В результате взрывов ей фактически оторвало лицо. В настоящее время гостиница закрыта и ее восстанавливают. Однако свежее фото обновленной статуи смешит и возмущает украинцев.

Отреставрированая статуя

Отель "Бристоль" статуя до атаки

На фото видно, что новое лицо статуи в "Бристоле" довольно сильно отличается от старого. Ведь до прилета, это была молодая, хрупкая девушка с нежными чертами лица. Сейчас же скульпторы не просто накинули ей пару лет, а сменили черты на более маскулинные и острые. К тому же добавили довольно широкую улыбку и второй подбородок.

В комментариях пользователи уже шутят о том, кто мог стать прототипом для такого лица. Были и слова о том, что женщина теперь очень похожа на первую леди Франции Бриджит Макрон. Кто-то писал, что у статуи улыбка "почти как у Джоконды". Многие отметили, что статуя просто состарилась из-за стресса и жизни в Одессе. Были мысли и о том, что скульптор просто решил накинуть статуи несколько лет, но что-то пошло не по плану.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что девушка удивила сеть домашним любимцем на поводке.