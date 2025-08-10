Будете збирати урожай аж до осені: чим підживити огірки у серпні

Зверніть увагу, які речовини будуть ефективним у серпні для огірків

У серпні земля стане виснаженою після активного розвитку рослин, тож потребує хорошого підживлення. Якщо цього не зробити, то огірки виростуть дрібними та гіркими, а цього не хоче жоден городник.

Підгодівля огірків в останній місяць літа допоможе збільшити урожай та покращити смак плодів. На сторінці у тіктоці greenlife_v поділилися, що для поповнення поживних речовин огірки поливають монофосфатом калію. Його вносять як під корінь, так і по листі. Також корисними будуть кальцій, гумати або курячий послід, які вважаються натуральними стимуляторами росту.

Догляд за огірками у серпні

Монофосфат калію, фото "Епіцентр"

Наприклад, курячий послід розводять у пропорції 1:15 і вносять ввечері у зволожену землю. При цьому важливо не дати надто багато посліду, бо можна знищити рослину. У серпні огірки варто поливати через день, лише відстояною або теплою водою. У вологу погоду полив скорочують, бо огірки можуть згнити.

Курячий послід, фото sad.net.ua

Якщо огірки інфікувала борошниста роса, потрібно обробляти їх біопрепаратами. В іншому випадку кущі огірків можуть загинути за лічені дні. Водночас важливо обрізати жовте листя, адже тоді до них потрапляє більше повітря та світла. Це корисно впливає на їхній ріст. До того ж важливо збирати огірки щодень або через день. Якщо плоди переростають, то рослина припиняє зав'язувати нові огірки. Якщо ж зав'язів немає, а стебла сохнуть, то є сенс викорчувати кущ і не витрачати час на його відновлення.

