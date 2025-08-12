Гнізда у несподіваних місцях і нуль страху. Орнітолог пояснив, як качки навчилися жити в містах

Навесні мами-качки гуляли містами зі своїми малими

Дика качка (крижень) стала звичайним явищем для українських міст. Птахи пристосувалися до життя поруч з людьми.

Про це "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин. За словами фахівця, урбанізовані популяції популяції диких качок почали формуватися близько 50-60 років тому.

Вони міняють свою поведінку, перестають боятися людей. І навіть розміщують гнізда в незвичайних місцях. Є випадки, коли десь на дахах, на будинках … навіть особисто бачу на Дніпрі, на Гідропарку гніздо крякви у старому гнізді сороки. Я іду, кущі, а тут над головою якесь старе гніздо, випадково помічаю якийсь рух там. Повертаю голову і там на гнізді сидить кряква Василь Костюшин

Орнітолог пояснив, що качка звикла до людей, що йдуть повз, вони її не турбують. Це говорить про те, що качки призвичаїлися до життя серед людей. Дика качка крякала б та злітала з гнізда, якби людина наблизилася на 50-20 метрів. Проте міські качки спокійно сидять на гніздах, навіть коли людина зовсім поруч.

Качки чудово почуваються в містах — милі відео

Видовище качок, що йдуть у справах містом стає звичним для України. У Хмельницькому після нещодавніх дощів вони плавали на базарі. А у Львові у травні водії зупинилися, щоб пропустити маму-качку з її малюками. У Києві каченята з матусею гуляли Подолом.

Дика качка (крижень звичайний) — що про неї відомо

Качка звичайна або крижень (Anas platyrhynchos) — вид птахів родини качкових. Довжина тіла самця сягає близько 62 см, самиці — близько 57 см. Вага качки — 1–1,5 кг, але восени, коли птах відгодується перед перельотом, може важити до 2 кг. Самець яскравіший за самицю — його голова і шия зелені. Забарвлення самиці буре з темнішими плямами. На крилі у качок є синьо-фіолетове "дзеркало".

Самець та самиця качки

Качка — частково перелітний птах. Населяє прісні та злегка солонуваті водойми. В останні роки багато птахів зимують на незамерзних водоймах у великих містах та околицях.

Раніше Василь Костюшин розповів "Телеграфу", чому боривітер, який є символом України, перебирається в міста. Ці хижі птахи все частіше обирають жити поруч з людьми.