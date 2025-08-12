Гнезда в неожиданных местах и ноль страха. Орнитолог объяснил, как утки научились жить в городах

Весной мамы-утки гуляли по городам со своими малышами

Дикая утка (кряква стала обычным явлением для украинских городов. Птицы приспособились к жизни рядом с людьми.

Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин. По словам специалиста, урбанизированные популяции диких уток начали формироваться около 50-60 лет назад.

Они меняют свое поведение, перестают бояться людей. И даже размещают гнезда в необычных местах. Есть случаи, когда где-то на крышах, домах… даже лично вижу на Днепре, на Гидропарке гнездо кряквы в старом гнезде сороки. Я иду, кусты, а тут над головой какое-то старое гнездо, случайно замечаю какое-то движение там. Поворачиваю голову и там на гнезде сидит кряква Василий Костюшин

Орнитолог объяснил, что утка привыкла к идущим мимо людям, они ее не беспокоят. Это говорит о том, что утки привыкли к жизни среди людей. Дикая утка крякала бы и слетала с гнезда, если бы человек приблизился на 50-20 метров. Однако городские утки спокойно сидят на гнездах, даже когда человек совсем рядом.

Утки прекрасно чувствуют себя в городах — милые видео

Зрелище уток, идущих по своим делам по городу, становится привычным для Украины. В Хмельницком после недавних дождей они плавали на рынке. А во Львове в мае водители остановились, чтобы пропустить маму-утку с ее малышами. В Киеве утята с мамой гуляли по Подолу.

Дикая утка (кряква обыкновенная) — что о ней известно

Утка обыкновенная или кряква (Anas platyrhynchos) — вид птиц утиного семейства. Длина тела самца достигает около 62 см, самки — около 57 см. Вес утки — 1-1,5 кг, но осенью, когда птица откормится перед перелетом, может весить до 2 кг. Самец ярче самки — его голова и шея зеленые. Окрас самки бурый с более темными пятнами. На крыле у уток есть сине-фиолетовое "зеркало".

Самец и самка утки

Утка — частично перелетная птица. Населяет пресные и слегка солоноватые водоемы. В последние годы многие птицы зимуют на незамерзающих водоемах в крупных городах и окрестностях.

Ранее Василий Костюшин рассказал "Телеграфу", почему боривитер, который является символом Украины, перебирается в города. Эти хищные птицы все чаще выбирают жить рядом с людьми.