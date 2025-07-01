"Найкраще, що бачив сьогодні". У мережі завірусилось відео з качкою і каченятами в Запоріжжі

Пернатій родині допомогли перейти дорогу

У мережі завірусилось доволі щемливе відео, на якому чоловіки зупинили авто, аби перевести качку з каченятами через дорогу. Цей ролик одразу набрав тисячі перегляді та коментарів.

Відповідне відео поширюють у мережі місцеві пабліки. Зазначається, що подія сталась біля дамби, де дуже інтенсивний рух транспорту.

"Людяність існує — у Запоріжжі на дамбі водії зупинили автівки, аби пропустити качку з каченятами. Небайдужі запоріжці взялися переводити через дорогу родину пернатих", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як чоловіки зупини рух авто на автостраді та провели качку з каченятами через дорогу. На цьому відтинку дороги немає світлофора чи пішохідного переходу, тому тут дуже активний рух транспорту. Якби не допомога небайдужих чоловіків, качка з каченятами довго б стояла на дорозі.

У мережі користувачі вже назвали це відео "найкращим за день", адже рівень його доброти зашкалює. Дехто навіть зазначав, що таких новин має бути більше особливо в Запоріжжі, де доволі часто лунають вибухи.

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