Зробіть це "копійчане" добриво для перцю в серпні і не натішитеся врожаю: як приготувати

З цим добривом перець буде солодшим і швидше дозріє

Домашній урожай болгарського перцю краще, ніж покупні овочі. Тому багато городників так ретельно вирощують його на своїх ділянках. У серпні, коли перець дозріває, його можна удобрити недорогим засобом, щоб плоди були більш солодкими та швидше дозрівали.

"Телеграф" розповість, чим удобрити болгарський перець у серпні для більших і солодких плодів та швидкого дозрівання.

Чим удобрити болгарський перець?

У серпні, коли перець активно формує плоди та дозріває, йому потрібна додаткова стимуляція корисних речовин. У цей період дуже важливо внести добриво — кальцій та азот, щоб плоди швидше формувалися та дозрівали. Так стверджує автор відео в тік-ток акаунті "Моя Дача, Сад, Город". У ролику розповідають, як і чим удобрювати болгарський перець.

Щоб удобрити солодкий перець вам знадобиться кальцієва селітра та аміачна селітра. Зробіть розчин: на 10 літрів води 1 столова ложка кальцієвої селітри та 0,5 столової ложки аміачної селітри. Цієї кількості розчину має вистачити на полив 20 рослин перцю. Автор відео радить робити підживлення на вологий ґрунт.

Таке кальцієве добриво допоможе рослинам перцю краще переносити спеку, швидше формувати плоди та дозрівати. Також добриво впливає на смак – перець буде солодким та соковитим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити на городі, щоби помідори миттєво почали дозрівати. Як змусити томати червоніти.