Сделайте это "копеечное" удобрение для перца в августе и не нарадуетесь урожаю: как приготовить

С этим удобрением перец будет более сладким и быстрее созреет

Домашний урожай болгарского перца лучше, чем покупные овощи. Поэтому многие огородники так тщательно выращивают его на своих участках. В августе, когда перец созревает, его можно удобрить недорогим средством, чтобы плоды были более сладкими и быстрее созревали.

"Телеграф" расскажет, чем удобрить болгарский перец в августе для более крупных и сладких плодов и быстрого созревания.

Чем удобрить болгарский перец?

В августе, когда перец активно формирует плоды и созревает, ему нужна дополнительная стимуляция полезных веществ. В этот период очень важно внести удобрение — кальций и азот, чтобы плоды быстрее формировались и созревали. Так утверждает автор видео в тик-ток аккаунта "Моя Дача, Сад, Город". В ролике рассказывают, как и чем удобрять болгарский перец.

Чтобы удобрить сладкий перец вам понадобится кальциевая селитра и аммиачная селитра. Сделайте раствор: на 10 литров воды 1 столовая ложка кальциевой селитры и 0,5 столовой ложки аммиачной селитры. Этого количества раствора должно хватить на полив 20 растений перца. Автор видео советует делать подкормку на влажный грунт.

Такое кальциевое удобрение поможет растениям перца лучше переносить жару, быстрее формировать плоды и созревать. Также удобрение влияет на вкус — перец будет сладким и сочным.

