Родичка відомого топчиновника: як виглядає дружина колишнього охоронця президентів Гелетея

У мережі є лише одне фото дружини ексміністра

Колишній (13-й) міністр оборони Валерій Гелетей, який пробув на посаді у 2014 році всього 103 дні, – людина сімейна. Його називали "охоронцем" перших осіб України, і за своєї публічності чоловік приховував свою дружину від уваги ЗМІ.

З 2022 року Гелетей сам зник із медіапростору, причому у мережі є лише одне фото його дружини. За даними dosye.info, Анжела Олександрівна Гелетей є родичкою відомого українського топчиновника.

Анжела Гелетей — що про неї відомо

Повідомляється, що Гелетей перебуває у родинних стосунках з колишнім першим віцепрем’єр-міністром, ексміністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Василем Дурдинцем. Наразі чоловікові 87 років і він працює радником голови МВС Ігоря Клименка. У березні 2025 року стало відомо, що Дурдинець за 2 роки заробив понад мільйон грн.

Як виглядає Анжела Гелетей. Фото: dosye.info

Анжела Гелетей у минулому була менеджером у комерційній компанії, а потім повністю присвятила себе родині. Відомо, що подружжя має двох дорослих синів — Олександра (1994) та Віктора (2003).

Сини Гелетея у дитинстві. Фото: dosye.info

У 2016 році Валерій Гелетей влаштував весілля своєму старшому синові, який одружився з призеркою світових змагань з бальних танців Дар’єю Маковецькою. Урочистість відбулася на даху київського п’ятизіркового готелю "Прем’єр Палас" і, за підрахунками організаторів, свято коштувало щонайменше 1,5 мільйона гривень. Вартість весілля, яка втричі перевищила річний дохід Гелетея у 2015 році, викликала публічний резонанс та скандал. Пізніше фото молодят у соцмережах було видалено.

Те саме розкішне весілля. Фото: kyivvlada.com.ua

Де зараз Анжела Гелетей, як і її чоловік — колишній міністр оборони України — невідомо.

