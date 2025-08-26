Справжня бунтарка. Залужний поділився цікавою історією про молодшу доньку

Дочка колишнього головнокомандувача обрала непросту професію

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний нечасто виносить на публіку своє особисте життя. Проте днями колишній Головнокомандувач ЗСУ поділився історією про свою доньку Христину.

Дівчина веде прихований спосіб життя, проте деякі її світлини все ж "виринають" у мережі. В інтерв'ю онлайн-виданню "Нова українська школа" дипломат розповів, як його молодша дочка здобувала знання.

Виявляється, Христина має бунтарський характер і деякі шкільні предмети давалися їй нелегко. Однак, завдяки вчительці хімії дівчина знайшла свій шлях у житті.

Була вчителька, яка просто подарувала їй любов до хімії. Дитя, яке просто неможливо було тримати у класі на англійській мові, на українській мові… Просто, дитя бігло в клас хімії і не виходило з того. І ось ми вчилися в школі, їздили на олімпіади по хімії, по біології, і батько приїжджав туди раз в місяць, опускав голову, тому що на решті предметів дитина вважала, що воно їй не потрібно Валерій Залужний

Відомо, що наразі Христина навчається на лікаря в Одеському національному медичному університеті. Христина обрала для себе життя поза публічністю, тому в інтернеті зберігається лише кілька її фотографій з дитинства та підліткового віку.

На знімках добре видно риси відомого батька. Дівчина стала справжньою красунею:

Зазначимо, що Христина з'явилася у першому шлюбі Валерія Залужного. Раніше "Телеграф" розповідав про падчерку дипломата Аріну Залужну.