Настоящий бунтарь. Залужный поделился интересной историей о младшей дочери

Татьяна Кармазина
Читати українською
Валерий Залужный имеет двух дочерей
Валерий Залужный имеет двух дочерей. Фото Getty Images

Дочь бывшего главнокомандующего выбрала непростую профессию

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный редко выносит на публику свою личную жизнь. Однако на днях бывший Главнокомандующий ВСУ поделился историей о своей дочери Кристине.

Девушка ведет скрытый образ жизни, однако некоторые ее фотографии все же "выныривают" в сети. В интервью онлайн-изданию "Нова українська школа" дипломат рассказал, как его младшая дочь получала знания.

Оказывается, Кристина имеет бунтарский характер и некоторые школьные предметы давались ей нелегко. Однако благодаря учительнице химии девушка нашла свой путь в жизни.

Была учительница, просто подарившая ей любовь к химии. Дитя, которое просто невозможно было держать в классе на английском языке, на украинском языке… Просто, ребенок бежал в класс химии и не выходил из этого. И вот мы учились в школе, ездили на олимпиады по химии, по биологии, и отец приезжал туда раз в месяц, опускал голову, потому что на остальных предметах ребенок считал, что оно ей не нужно

Валерий Залужный

Известно, что Кристина учится на врача в Одесском национальном медицинском университете. Кристина выбрала для себя жизнь вне публичности, поэтому в интернете хранится лишь несколько ее фотографий с детства и подросткового возраста.

кристина залужная в детстве
Фото: facebook.com/vzaluzhnyi
залужный дочь кристина
Фото: Соцсети
кристина залужная отец валерий залужный
Фото: Соцсети

На снимках хорошо видны черты известного отца. Девушка стала настоящей красавицей:

кристина залужная
Фото: Соцсети
валерий залужный дочь кристина
Фото: Соцсети

Отметим, что Кристина появилась в первом браке Валерия Залужного. Ранее "Телеграф" рассказывал о падчерице дипломата Арине Залужной.

