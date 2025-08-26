Настоящий бунтарь. Залужный поделился интересной историей о младшей дочери

Дочь бывшего главнокомандующего выбрала непростую профессию

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный редко выносит на публику свою личную жизнь. Однако на днях бывший Главнокомандующий ВСУ поделился историей о своей дочери Кристине.

Девушка ведет скрытый образ жизни, однако некоторые ее фотографии все же "выныривают" в сети. В интервью онлайн-изданию "Нова українська школа" дипломат рассказал, как его младшая дочь получала знания.

Оказывается, Кристина имеет бунтарский характер и некоторые школьные предметы давались ей нелегко. Однако благодаря учительнице химии девушка нашла свой путь в жизни.

Была учительница, просто подарившая ей любовь к химии. Дитя, которое просто невозможно было держать в классе на английском языке, на украинском языке… Просто, ребенок бежал в класс химии и не выходил из этого. И вот мы учились в школе, ездили на олимпиады по химии, по биологии, и отец приезжал туда раз в месяц, опускал голову, потому что на остальных предметах ребенок считал, что оно ей не нужно Валерий Залужный

Известно, что Кристина учится на врача в Одесском национальном медицинском университете. Кристина выбрала для себя жизнь вне публичности, поэтому в интернете хранится лишь несколько ее фотографий с детства и подросткового возраста.

На снимках хорошо видны черты известного отца. Девушка стала настоящей красавицей:

Отметим, что Кристина появилась в первом браке Валерия Залужного. Ранее "Телеграф" рассказывал о падчерице дипломата Арине Залужной.