Тріщини — лише початок: яка зламана річ зруйнує добробут вдома

Джерело проблем може ховатись саме в цьому

У багатьох родинах є переконання, що у домі не варто тримати зламані речі, адже вони символізують застій, непорозуміння та невдачі, за народними прикметами.

Особливо це стосується прикрас — каблучок, сережок, ланцюжків чи кулонів. За віруваннями, такі предмети несуть у собі негативну енергію й можуть впливати на добробут і гармонію в родині, як дізнався "Телеграф".

Зламані прикраси

Золоті чи срібні вироби, що тріснули або розірвалися, сприймали як знак, що прикраса "взяла удар на себе" й захистила власника від біди.

Проте залишати її в домі не радили, щоб не притягнути сварок чи фінансових втрат. Традиційним рішенням було або віддати річ у ремонт, або позбутися — здати на переплавку.

Крім того, у домі можуть залишатися й інші речі, які, за повір’ями, "взяли на себе негаразди" й тому зламалися. Після цього вони втрачають свої захисні властивості, тож від них радять позбутися.

