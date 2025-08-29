Трещины - только начало: какая сломанная вещь разрушит благосостояние дома
Источник проблем может скрываться именно в этом
Во многих семьях есть убеждение, что в доме не стоит держать сломанные вещи, ведь они символизируют застой, недоразумения и неудачи по народным приметам.
Особенно это касается украшений — колец, сережек, цепочек или кулонов. По верованиям, такие предметы несут в себе негативную энергию и могут влиять на благополучие и гармонию в семье, как узнал "Телеграф".
Золотые или серебряные изделия, которые треснули или разорвались, воспринимали как знак, что украшение "взяло удар на себя" и защитило владельца от беды.
Однако оставлять его в доме не советовали, чтобы не привлечь ссор или финансовых потерь. Традиционным решением было либо отдать вещь в ремонт, либо избавиться — сдать на переплавку.
Кроме того, в доме могут оставаться и другие вещи, которые, по поверьям, "взяли на себя невзгоды" и потому сломались. После этого они теряют свои защитные свойства, поэтому от них советуют избавиться.
