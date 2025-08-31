Таке нам треба: у мережі придумали кумедний спосіб, як захистити Київ від обстрілів
Цей жарт є яскравим прикладом чорного гумору та самоіронії
В умовах війни українці дедалі частіше знаходять спосіб справлятися зі стресом через гумор та жарти. Один із таких популярних мемів пов'язаний із перебуванням американських посадовців у Києві.
Такий допис опублікували в соцмережах. Мем із "журналом чергування" виник після кількох візитів високопосадовців США до столиці.
Так, 25 серпня рух у столиці перекривали через приїзд іноземних делегацій, а 29 серпня Андрій Єрмак запропонував зустріч у Києві спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу.
Українці помітили цікаву закономірність: під час перебування таких гостей росіяни значно зменшували кількість обстрілів Києва або взагалі утримувалися від атак. Це спостереження стало приводом для жартів та появи сатиричного "лайфхаку" — мовляв, для безпечного сну в Києві достатньо, щоб хтось із США "чергував" у місті.
Сам мем відтворює цю ідею у вигляді гумористичної обкладинки "журналу", де нібито фіксується чергування американських посадовців. Назва зображення — "ЖУРНАЛ чергування посадовців США по Києву з метою запобігання повітряних атак РФ" — прямо висміює абсурдність ситуації та одночасно висловлює надію на захист.
Внизу під картинкою слово "Треба" слугує ще одним елементом сарказму, ніби підтверджуючи, що такий "журнал" справді "працює".
Цей жарт є яскравим прикладом чорного гумору та самоіронії, характерного для українців у воєнний час. Через мем люди намагаються перетворити реальну небезпеку на ситуацію, з якої можна посміятися, тим самим полегшуючи психологічний тягар постійного стресу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до України з 14 по 16 липня несподівано спричинив хвилю жартів у соцмережах. Користувачів надихнуло це на іронічну думку: Келлог став "новою українською ППО".