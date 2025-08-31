Таке нам треба: у мережі придумали кумедний спосіб, як захистити Київ від обстрілів

Цей жарт є яскравим прикладом чорного гумору та самоіронії

В умовах війни українці дедалі частіше знаходять спосіб справлятися зі стресом через гумор та жарти. Один із таких популярних мемів пов'язаний із перебуванням американських посадовців у Києві.

Такий допис опублікували в соцмережах. Мем із "журналом чергування" виник після кількох візитів високопосадовців США до столиці.

Так, 25 серпня рух у столиці перекривали через приїзд іноземних делегацій, а 29 серпня Андрій Єрмак запропонував зустріч у Києві спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу.

Українці помітили цікаву закономірність: під час перебування таких гостей росіяни значно зменшували кількість обстрілів Києва або взагалі утримувалися від атак. Це спостереження стало приводом для жартів та появи сатиричного "лайфхаку" — мовляв, для безпечного сну в Києві достатньо, щоб хтось із США "чергував" у місті.

Сам мем відтворює цю ідею у вигляді гумористичної обкладинки "журналу", де нібито фіксується чергування американських посадовців. Назва зображення — "ЖУРНАЛ чергування посадовців США по Києву з метою запобігання повітряних атак РФ" — прямо висміює абсурдність ситуації та одночасно висловлює надію на захист.

Внизу під картинкою слово "Треба" слугує ще одним елементом сарказму, ніби підтверджуючи, що такий "журнал" справді "працює".

Українці не втомилися створювати меми про атаки в Києві

Цей жарт є яскравим прикладом чорного гумору та самоіронії, характерного для українців у воєнний час. Через мем люди намагаються перетворити реальну небезпеку на ситуацію, з якої можна посміятися, тим самим полегшуючи психологічний тягар постійного стресу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до України з 14 по 16 липня несподівано спричинив хвилю жартів у соцмережах. Користувачів надихнуло це на іронічну думку: Келлог став "новою українською ППО".