Такое нам надо: в сети придумали забавный способ, как защитить Киев от обстрелов

Эта шутка является ярким примером черного юмора и самоиронии украинцев

В условиях войны украинцы все чаще находят способ справляться со стрессом — через юмор и шутки. Один из таких популярных мем связан с пребыванием американских чиновников в Киеве.

Такой пост опубликовали в соцсетях. Мем с "журналом дежурства" возник после нескольких визитов чиновников США в столицу.

Так, 25 августа движение в столице перекрывали из-за приезда иностранных делегаций, а 29 августа Андрей Ермак предложил встречу в Киеве спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу.

Украинцы заметили интересную закономерность: во время пребывания таких гостей россияне значительно уменьшали количество обстрелов Киева или вообще воздерживались от атак. Это наблюдение стало поводом для шуток и появления сатирического "лайфхака" — мол, для безопасного сна в Киеве достаточно, чтобы кто-то из США "чередовал" в городе.

Сам мем воспроизводит эту идею в виде юмористической обложки "журнала", где якобы фиксируется дежурство американских чиновников. Название изображения — "ЖУРНАЛ дежурства должностных лиц США по Киеву с целью предотвращения воздушных атак РФ" — прямо высмеивает абсурдность ситуации и одновременно выражает надежду на защиту.

Внизу под картинкой слово "Надо" служит еще одним элементом сарказма, словно подтверждая, что такой "журнал" действительно "работает".

Украинцы не устали создавать мемы об атаках в Киеве

Эта шутка — яркий пример черного юмора и самоиронии, характерного для украинцев в военное время. Через мем люди пытаются превратить реальную опасность в ситуацию, над которой можно посмеяться, тем самым облегчая психологическое бремя постоянного стресса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в Украину с 14 по 16 июля неожиданно вызвал волну шуток в соцсетях. Пользователей вдохновило это на ироническое мнение: Келлог стал "новой украинской ПВО".