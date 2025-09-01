Осінь тільки почалася, а Україну заливає дощами: де чекати опадів 1 вересня (карта)

Але спека ще наздожене

1 вересня в Україні асоціюється не тільки з походом дітлахів до школи, але й з настанням осені. А якою буде погода у цей день?

Про це розповість "Телеграф", посилаючись на дані Укргідрометцентру. Синоптики розповіли, де йтимуть дощі.

За прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 1 вересня, погода в Україні буде неоднорідною. Значна частина території країни потрапить під вплив дощових фронтів.

Найбільше опадів очікується у центральних, східних та південних областях України. Дощі з грозами пройдуть у Київській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму. У цих регіонах температура повітря становитиме до +30°С.

Західні та північно-західні області залишаться переважно сухими. У Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській та Чернігівській областях очікується сонячна погода з температурою від +25°С до +31°С вдень.

На сході країни, зокрема у Луганській області, дощова погода супроводжуватиметься температурою від +32°С до +34°С.

Найтепліше буде на півдні та заході України — до +32°С у деяких районах, тоді як у дощових зонах температура не перевищуватиме +25-30°С.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну прийдуть перші заморозки. Істотна зміна погодних умов відбудеться у третій декаді вересня. В Україну надійдуть холодні арктичні повітряні маси. Вже після 20 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях.