Осень только началась, а Украину заливает дождями: где ждать осадков 1 сентября (карта)

Но жара еще догонится

1 сентября в Украине ассоциируется не только с походом детей в школу, но и с наступлением осени. А какой будет погода в этот день?

Об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Синоптики рассказали, где будут идти дожди.

По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 1 сентября, погода в Украине будет неоднородной. Значительная часть территории страны попадет под влияние дождевых фронтов.

Больше всего осадков ожидается в центральных, восточных и южных областях Украины. Дожди с грозами пройдут в Киевской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму. В этих регионах температура воздуха будет составлять до +30°С.

Западные и северо-западные области останутся преимущественно сухими. Во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях ожидается солнечная погода с температурой от +25 до +31°С днем.

На востоке страны, в частности в Луганской области, дождливая погода будет сопровождаться температурой от +32 до +34°С.

Теплее всего будет на юге и западе Украины — до +32°С в некоторых районах, в то время как в дождевых зонах температура не будет превышать +25-30°С.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину придут первые заморозки. Существенное изменение погодных условий произойдет в третьей декаде сентября. В Украину поступят холодные арктические массы. После 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях.