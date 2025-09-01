Тут проводили змагання та плавали просто неба взимку: яким був один із найкращих спорткомплексів в Одесі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Тепер об’єкт схожий на руїни
Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний харківський басейн просто неба "Динамо". Схожий басейн свого часу був і в Одесі — на території стадіону СКА. І доля цих об’єктів теж виявилася схожою.
Стадіон, відомий сьогодні як СКА, з’явився на території колишньої дачі баварського підданого Георга Веркмейстера. У 1884 році там розташовувався розсадник із трьома оранжереями та теплицями, де вирощували сотні сортів троянд, жоржин і фіалок. У 1927 році на цьому місці збудували футбольну арену "Пищевик", яка згодом виросла до стадіону СКА.
У 1966 році за розпорядженням командувача Одеським військовим округом Амазаспа Бабаджаняна стадіон повністю реконструювали. Солдати звели сучасну арену на 30 тисяч глядачів. Новий СКА став одним із найкраще облаштованих спортивних комплексів міста: тут було штучне освітлення, бігові доріжки, критий зал для мініфутболу та волейболу, легкоатлетичний зал.
Особливою гордістю комплексу був басейн завдовжки 25 метрів і глибиною 4,5 метра, збудований за північними трибунами. Над водою височіла вишка для стрибків. Плавати в басейні можна було навіть узимку. Для багатьох одеситів він став місцем тренувань і яскравих спогадів.
Сьогодні стадіон СКА перебуває в занепаді. Басейн давно не працює, дах легкоатлетичного залу знято. Увесь комплекс потребує капітального ремонту.
Також пропонуємо подивитися, як виглядав легендарний ринок "Привоз" понад 120 років тому.