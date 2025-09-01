Тут проводили змагання та плавали просто неба взимку: яким був один із найкращих спорткомплексів в Одесі

Тепер об’єкт схожий на руїни

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний харківський басейн просто неба "Динамо". Схожий басейн свого часу був і в Одесі — на території стадіону СКА. І доля цих об’єктів теж виявилася схожою.

Стадіон, відомий сьогодні як СКА, з’явився на території колишньої дачі баварського підданого Георга Веркмейстера. У 1884 році там розташовувався розсадник із трьома оранжереями та теплицями, де вирощували сотні сортів троянд, жоржин і фіалок. У 1927 році на цьому місці збудували футбольну арену "Пищевик", яка згодом виросла до стадіону СКА.

Змагання на стадіоні, 1950-ті роки

У 1966 році за розпорядженням командувача Одеським військовим округом Амазаспа Бабаджаняна стадіон повністю реконструювали. Солдати звели сучасну арену на 30 тисяч глядачів. Новий СКА став одним із найкраще облаштованих спортивних комплексів міста: тут було штучне освітлення, бігові доріжки, критий зал для мініфутболу та волейболу, легкоатлетичний зал.

У басейні займалися дорослі та діти

Особливою гордістю комплексу був басейн завдовжки 25 метрів і глибиною 4,5 метра, збудований за північними трибунами. Над водою височіла вишка для стрибків. Плавати в басейні можна було навіть узимку. Для багатьох одеситів він став місцем тренувань і яскравих спогадів.

Басейн СКА просто неба, 1989 рік

Сьогодні стадіон СКА перебуває в занепаді. Басейн давно не працює, дах легкоатлетичного залу знято. Увесь комплекс потребує капітального ремонту.

Так тепер виглядає колишній басейн спорткомплексу СКА

