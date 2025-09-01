Здесь проводили соревнования и плавали под открытым небом зимой: каким был один из лучших спорткомплексов в Одессе

Теперь объект похож на руины

Ранее "Телеграф" рассказывал о легендарном харьковском бассейне под открытым небом "Динамо". Похожий бассейн был в свое время был и в Одессе — на территории стадиона СКА. И судьба этих объектов тоже оказалась похожей.

Стадион, известный сегодня как СКА, появился на территории бывшей дачи баварского подданного Георга Веркмейстера. В 1884 году там располагался питомник с тремя оранжереями и теплицами, где выращивали сотни сортов роз, георгин и фиалок. В 1927 году на этом месте построили футбольную арену "Пищевик", которая позже выросла до стадиона СКА.

Соревнования на стадионе, 1950-е годы

В 1966 году по распоряжению командующего Одесским военным округом Амазаспа Бабаджаняна стадион был полностью реконструирован. Солдаты возвели современную арену на 30 тысяч зрителей. Новый СКА стал одним из самых благоустроенных спортивных комплексов города: здесь были искусственное освещение, беговые дорожки, крытый зал для мини-футбола и волейбола, легкоатлетический зал.

В бассейне занимались взрослые и дети

Особой гордостью комплекса был бассейн длиной 25 метров и глубиной 4,5 метра, построенный за северными трибунами. Над водой возвышалась вышка для прыжков. Плавать в бассейне можно было даже зимой. Для многих одесситов он стал местом тренировок и ярких воспоминаний.

Бассейн СКА под открытым небом, 1989 год

Сегодня стадион СКА находится в запустении. Бассейн давно не работает, крыша легкоатлетического зала снята. Весь комплекс нуждается в капитальном ремонте.

Также предлагаем посмотреть, как выглядел легендарный рынок "Привоз" более 120 лет назад.