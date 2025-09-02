Защищал сепаратистов и судил Тимошенко и Луценко: куда исчез предатель Кузьмин

Политик вел пропагандистскую деятельность

Ренат Кузьмин — бывший народный депутат, еще во время работы в Верховной Раде запомнившийся распространением российской пропаганды. Он поддерживал аннексию Россией Крыма и говорил, что сепаратисты "ЛДНР" защищают Донбасс от режима Зеленского. Неудивительно, что после начала полномасштабного вторжения политик сбежал из Украины, как и Александр Ефремов.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера пророссийского политика, самые скандальные его заявления, а также где он может быть сейчас.

Деятельность Рената Кузьмина

Кузьмин родился в 1967 году в Донецке. Получил образование в Украинской юридической академии в Харькове. В 1988 году он работал в Донецком производственно-торговом трикотажном объединении.

В 1991 году Ренат стажировался в Донецкой природоохранной межрайонной и прокуратуре Ленинского района Донецка. В последнем учреждении он сначала был старшим помощником, а затем стал заместителем прокурора. В 1995 году Кузьмина избрали прокурором Донецкой природоохранной межрайонной прокуратуры, а в 1998 году – Кировского района Донецка.

Кузьмин в молодости, фото "Аргумент"

В 2003 году он стал прокурором в Киеве. В 2006 году был назначен заместителем Генерального прокурора Украины. В 2010-2013 Кузьмин был первым заместителем Генерального прокурора Украины. Интересно, что именно он подавал в суд дело в отношении бывшего министра МВД Юрия Луценко и экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В 2013-2014 годах Кузьмин работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мужчину называли "прокурорским ястребом" эпохи Януковича.

Кузьмина называли "прокурорским ястребом" времен Януковича, фото из сети

В 2014 году чиновник баллотировался на пост президента как самовыдвиженец, но не победил. В 2014 году Кузьмин заявил, что за закрытие уголовного дела против Леонида Кучмы по делу об убийстве Георгия Гонгадзе заплатили взятку в миллиард долларов. Прокурор Виктор Пшонка опроверг эту информацию.

В 2014 году по Кузьмину начали досудебное расследование о незаконном задержании им экс-министра МВД Луценко. Также политика объявляли в розыск, в котором он находился до 2019 года. Тогда же против чиновника и закрыли уголовное дело.

Против Кузьмина возбуждали уголовное дело, фото УНИАН

В 2019 году баллотировался как нардеп в Верховную Раду от ОПЗЖ. Сначала ЦИК запретила ему участвовать в выборах, но позже разрешила. С этого времени Кузьмин оказался в центре многих скандалов:

незаконно построил себе особняк в рекреационной зоне Пущи-Водицы, на обслуживание которой выделялось из госбюджета 16 миллионов гривен;

назвал окупантов из ЛДНР "защитниками" Донбасса от "режима Зеленского";

в 2015-2019 годах совершил не менее 240 перелетов по маршрутам "Москва-Симферополь-Москва" и "Санкт-Петербург-Симферополь";

выступал на пророссийских каналах Медведчука (ZIK, 112 Украина, НАШ), где распространял российскую пропаганду.

Кузьмин жил в имении за государственные средства

Где сейчас Ренат Кузьмин

В октябре 2022 года политику сообщили о подозрении в государственной измене. Статья, которую инкриминируют экс-нардепу, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

В 2023 году Верховная Рада лишила Кузьмина депутатского мандата, а президент Владимир Зеленский – украинского гражданства. В феврале 2024 года правоохранители направили в суд обвинительный акт по поводу Кузьмина по статье о государственной измене.

Кузьмина судили за госизмену заочно, фото из сети

В мае 2025 года Кузьмин принял участие в пропагандистском мероприятии — "круглом столе" в Москве. На нем говорили о будущем Украины. Также в мероприятии приняли участие бывший губернатор Луганской области Александр Ефремов, экс-нардеп Владимир Олейник, экс-председатель Луганского облсовета Валерий Голенко.

Кузьмин принимал участие в "круглом столе" в Москве, фото из российских медиа

